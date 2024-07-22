Стартовала вторая экспедиция Эн+ по подъему рыболовных сетей из Байкала

Природоохранная экспедиция компании Эн+ по подъему рыболовных сетей из озера Байкал стартовала 22 июля с участием ассоциации «Байкал без пластика».

Акция пройдет во второй раз и продлится неделю, до 28 июля. По результатам экспедиции в 2023 году из озера было выловлено более 2 т снастей.

В рамках экспедиции команда дайверов будет ежедневно погружаться на дно Байкала, распутывать сети и поднимать их на поверхность для перемещения на берег и дальнейшей утилизации. Они обследуют дно озера на участке протяженностью более 50 км — от поселка Култук до поселка Большое Голоустное. При этом для увеличения охвата территории в этом году планируется использовать специализированные подводные буксировщики.

Рыболовные снасти в основном сделаны из пластика, который со временем разрушается в воде и распадается на микропластик, загрязняя озеро. Более того, в сетях запутывается и погибает рыба, а также они являются средой для размножения бактерий.

Заместитель генерального директора Эн+, директор центра перспективного развития Илья Бриллиантов отметил: «Эн+ считает защиту уникальной экосистемы Байкала и его биоразнообразия важнейшей задачей, для решения которой и предложил объединиться российским компаниям. Уверен, природоохранные экспедиции станут ежегодными, и вместе мы сможем сохранить чистоту Байкала для будущих поколений».

Ассоциация «Байкал без пластика» была создана по инициативе Эн+ в 2022 году. Сегодня ее членами являются более 25 компаний, в числе которых представители крупного бизнеса, образовательные и некоммерческие организации, государственные структуры. Цель ассоциации - изменение отношения общества к проблеме загрязнения Байкала. В частности, участники выступают с поддержкой запрета на использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов на Байкальской природной территории, содействуют в создании и развитии инфраструктуры для сбора, сортировки и переработки пластиковых отходов. Важным направлением работы также является повышение экологической грамотности населения, организация мероприятий, в том числе образовательных, для представителей бизнеса и населения.