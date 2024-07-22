Каждый четвертый иркутянин работает по совместительству

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу, и менеджеры по персоналу из Иркутска.

Помимо основной работы, каждый четвёртый иркутянин (27%) дополнительно работает по совместительству: 19% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 8% предпочитают держать такую информацию в секрете. Согласно опросу, чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте 35-44 лет (22%), сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (27%)

Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины (9% против 7% среди женщин) и горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей (8% против 4% среди тех, чей доход до 50 тысяч рублей).Опасения не беспочвенны: каждый четвёртый работодатель (23%) не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Сегодня 55% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 11% совершенно не против него.