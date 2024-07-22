Свой Банк укрепляется в рейтинге крупнейших банков России

Свой Банк улучшил позиции в рейтинге крупнейших банков страны по объему активов, подготовленном экспертами агентства «РИА Рейтинг» (МИА «Россия сегодня»).

При составлении рейтинга оценивался размер чистых активов российских банков по состоянию на 1 июня 2024 года. В исследовании представлены данные по 349 кредитным организациям, имеющим лицензии на 15 июля 2024 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Банка России. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Как отмечают авторы исследования, с начала II квартала 2024 года нетто-активы в номинальном выражении выросли у 209 кредитных организаций или у 59,9% банков. В их числе — Свой Банк, прирост активов которого в апреле-мае 2024 года составил 19,6%. По данному показателю Банк вошел в топ-30 рейтинга. Эксперты «РИА Рейтинг» также ожидают достаточно высокие темпы прироста активов по итогам июня.

«С начала года Свой Банк демонстрирует уверенные темпы роста активов. Наш приоритет — сбалансированное развитие, а не поспешное увеличение доли на рынке. В наших планах на вторую половину года — дальнейший рост, расширение линейки продуктов, эффективная работа с клиентами», — отметила Председатель Правления АО «Свой Банк» Ирина Хорошко.