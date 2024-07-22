Читинцы смогут зарегистрировать карту Сбера в качестве льготного проездного билета

Сбербанк и КГАУ «МФЦ Забайкальского края» запускают проект по оформлению льготных смарт-билетов. Это позволит читинцам зарегистрировать свою банковскую карту в качестве льготного проездного билета в офисе Сберба.

Зарегистрировать свою банковскую карту в качестве проездного смарт-билета возможно в любом офисе КГАУ МФЦ «Забайкальского края», в 16 отделениях Сберба в Чита и в офисах ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения».

Смарт-карта — это банковская карта «Мир» любого банка. При её использовании забайкальцам не нужно предъявлять документы, подтверждающие льготу на проезд, достаточно приложить зарегистрированную карту к терминалу. Скидка применится автоматически в троллейбусах и в муниципальных автобусах.

«Этот проект направлен на улучшение качества жизни забайкальцев, имеющих право на льготный проезд. Теперь жители Читы получили возможность оформить льготный проездной смарт-билет в любом офисе Сбера в Чите», — Константин Разводов, управляющий Читинским отделением Сбербанка.

«Теперь жители Читы смогут быстро оформить льготный проездной смарт-билет в любом офисе Сбера в городе. Для этого им нужно получить банковскую карту и зарегистрировать её в качестве проездного в одном месте», — Билик Санданов, директор КГАУ «МФЦ Забайкальского края».

Право на льготный проезд имеют мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно; инвалиды I, II и III групп, а также дети-инвалиды; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; труженики тыла; инвалиды и ветераны боевых действий; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.