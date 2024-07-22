Свой Вклад — лучший среди депозитов на полгода

Финансовый портал Банки.ру опубликовал рейтинг самых выгодных банковских вкладов на срок 6 месяцев. Первое место занял Свой Вклад от Своего Банка.

Аналитики сервиса отмечают, что сейчас в депозитах на полгода сходятся спрос и предложение: с одной стороны, на такой срок банки готовы предлагать наиболее выгодные условия, с другой стороны, вклады на полгода находятся на пике популярности. Согласно данным Банки.ру, в июне на долю шестимесячных вкладов пришлось более 30% от общего спроса на депозиты — это максимальный показатель среди всех сроков размещения.

Свой Вклад со ставкой до 18,5% годовых можно открыть онлайн на срок от 3 месяцев до 3 лет и сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Проценты по депозиту начисляются ежемесячно, что позволяет вкладчикам получать дополнительный доход за счет капитализации. Вклад также предусматривает возможность пополнения, минимальная сумма составляет 5 000 рублей.

Свой Вклад от Своего Банка неоднократно получал высокие оценки. Ранее он вышел в финал финансовой премии «Сравни» в категории «Вклад года», вошел в топ-5 вкладов по версии «РБК Инвестиции» и занял первое место в рейтинге годовых вкладов от Банки.ру.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно в мобильном приложении и на сайте банка. Заполнение заявки займет всего пару минут, а карту с вкладом Свой Банк доставит бесплатно.