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Пожар в ЖК «Стрижи» произошел из-за майнеров

В 22-этажном доме в Иркутском районе сегодня ночью произошел пожар. Очевидцы сообщили о горении на балконе 7 этажа одной из высоток в квартале «Стрижи». К месту были направлены 6 единиц пожарно-спасательной техники, 18 человек. На момент прибытия первого подразделения на балконе наблюдались языки пламени.

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– Звену газодымозащитной службы потребовалось менее 5 минут на ликвидацию открытого горения на площади 2 кв. м. Огонь повредил стеновые панели и машинки для майнинга, установленные на балконе, – сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Сотрудники МЧС России отмечают, что число пожаров, на которых обнаруживается поврежденное майнинговое оборудование, не снижается. Безграмотные и безответственные криптодобытчики чаще всего устанавливают «машинки» на балконах и в пустых квартирах, при этом оставляют технику, работающую круглосуточно, без присмотра. Шумоизоляционные и виброизоляционные боксы, выполненные из горючих материалов, создают дополнительную пожарную нагрузку. Очередной владелец майнингового оборудования подверг опасности жизнь окружающих, разместив машины для майнинга в жилье, что запрещено требованиями пожарной безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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