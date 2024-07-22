Уровень воды в некоторых населенных пунктах Приангарья близок к критическому

Сильные дожди в Иркутской области не прекращаются, и по прогнозам синоптиков, будут идти еще два дня.

Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим «Повышенная готовность». Губернатор Игорь Кобзев выехал в Нижнеудинский район. Об этом он сообщил в соцсетях.

За последние сутки сильные осадки в регионе вызвали повышение уровня воды в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, на малых реках Южного Прибайкалья. На Иркуте в районе села Тибельти отмечается повышение уровня воды на 254 см, в районе села Баклаши до отметки 425 при критической 480 см, в границах города вода прибыла на 50 см по сравнению с утренними значениями.

По данным Иркутского УГМС, 23–24 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра 15-18 м/с.

В Иркутске, Ангарске, Слюдянском, Шелеховском, Усольском и Черемховском районах работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области, местных пожарно-спасательных гарнизонов и аварийно-спасательных формирований. В областном центре в поселке имени Горького с 19:00 до 08:00 выставлен пост МКУ «Безопасный город».

Из-за повышения уровня воды на Иркутской ГЭС сброс сократили до 2000 куб. м/с. При необходимости Енисейское бассейновое водное управление готово дополнительно снизить сбросные расходы.

Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется в том числе с применением беспилотных авиационных систем. Задействованы 89 штатных гидрологических постов, дополнительно развернуты 33 временных гидрологических поста, которые переведены на 4-часовой режим работы. В регионе подготовлены пункты временного размещения.