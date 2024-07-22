Рубль укрепляется на фоне приближения налогового периода

«Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 июля, все больше компаний для этих целей будет продавать иностранную валюту, что увеличит ее предложение», – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.

Пара CNY/RUB остается в диапазоне 11,9–12,1, где совершает разнонаправленные движения с начала месяца. Пока на пути к его нижней границе встала промежуточная поддержка в виде недельного минимума 11,94 руб. Закрепление под ней откроет дорогу к трехнедельному минимуму 11,88 руб.

В целом рубль продолжает демонстрировать относительно низкую волатильность и отсутствие направленной тенденции. Это обусловлено сохранение баланса между спросом на инвалюту и ее предложением, считают эксперты БКС.