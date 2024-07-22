Новости

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Режим ЧС введён в Иркутске из-за дождей

Читайте также:

Уровень воды в некоторых населенных пунктах Приангарья близок к критическому
22 июля 2024
Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта
20 января 2023

Мониторинг гидрологической обстановки осуществляют каждый час. По данным на 18:00, уровень воды в Иркуте (в границах города) поднялся на 50 сантиметров по сравнению с утренними значениями. Из-за продолжительного дождя в областном центре сохраняется угроза подтопления территорий. По поручению мэра Руслана Болотова введен режим повышенной готовности, который будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба мэрии.

С 19:00 до 8:00 в поселке имени Горького будет выставлен пост МКУ «Безопасный город». Такое решение принято в администрации Иркутска.

Водителей призывают аккуратнее ездить по городу, так как на отдельных участках дорог движение затруднено. 

− Городские службы переведены на усиленный режим работы и готовы к реагированию в случае необходимости. Держим ситуацию на контроле, находимся в постоянном взаимодействии с главами округов и специалистами МКУ «Безопасный город», − отметил вице-мэр Андрей Южаков.

При возникновении экстренных ситуаций жителей просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутска по телефонам: 520-112, 269-783. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (601)


Реклама на сайте

Больше чем бизнес
Готовая еда, СТМ, «Вкусы Азии». Какие новинки появятся в ассортименте «Слаты»
Елена Любансин: «Мы постоянно работаем над снижением издержек»
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес