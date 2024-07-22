Режим ЧС введён в Иркутске из-за дождей

Мониторинг гидрологической обстановки осуществляют каждый час. По данным на 18:00, уровень воды в Иркуте (в границах города) поднялся на 50 сантиметров по сравнению с утренними значениями. Из-за продолжительного дождя в областном центре сохраняется угроза подтопления территорий. По поручению мэра Руслана Болотова введен режим повышенной готовности, который будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба мэрии.

С 19:00 до 8:00 в поселке имени Горького будет выставлен пост МКУ «Безопасный город». Такое решение принято в администрации Иркутска.

Водителей призывают аккуратнее ездить по городу, так как на отдельных участках дорог движение затруднено.

− Городские службы переведены на усиленный режим работы и готовы к реагированию в случае необходимости. Держим ситуацию на контроле, находимся в постоянном взаимодействии с главами округов и специалистами МКУ «Безопасный город», − отметил вице-мэр Андрей Южаков.

При возникновении экстренных ситуаций жителей просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутска по телефонам: 520-112, 269-783.