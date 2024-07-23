СберСтрахование жизни в I полугодии оказала финансовую поддержку заёмщикам из Иркутска на 266 млн рублей

СберСтрахование жизни в январе-июне 2024 года урегулировала 1,8 тыс. страховых событий заёмщиков из Иркутской области. Компания оказала финансовую поддержку выплатами, которые направила на погашение их обязательств по ипотеке и кредитам на сумму 266 млн рублей.

Выплаты по кредитному страхованию жизни:

— 129,7 млн рублей компания направила на урегулирование 1,7 тыс. страховых случаев заёмщиков, которые добровольно застраховались от различных рисков: жизни, здоровья, от снижения оклада или потери работы.

Самая крупная выплата на сумму 2,2 млн рублей переведена по договору заёмщика потребительского кредита. Причина страхового случая мужчины — уход из жизни на фоне сердечно-сосудистого заболевания.

Выплаты по ипотечному страхованию жизни:

— 136,3 млн рублей получили заёмщики добровольного ипотечного страхования жизни. Урегулировано по ним 100 событий.

Наибольшая выплата произведена на сумму 16,4 млн рублей по договору заёмщика в связи с уходом из жизни на фоне сердечно-сосудистого заболевания. В связи с чем страховая компания погасила задолженность клиента по ипотеке.

«Страхование жизни является важной мерой защиты финансовых интересов заемщика и его семьи. В случае с ипотекой или кредитом, страховая компания берёт на себя все обязательства по погашению задолженности за клиента. Такая финансовая защита оказывает существенную поддержку человеку в сложный период жизни, особенно если он является основным кормильцем в семье. По итогам первого полугодия СберСтрахование жизни урегулировала на 5,9% страховых случаев жителей Иркутской области больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выплат заёмщикам также вырос — на 23,5%. Компания активно работает над совершенствованием страховок для заёмщиков, адаптируя их под конкретного человека. Теперь искусственный интеллект помогает проанализировать риск-профиль клиента, что в итоге позволяет определить для него оптимально выгодный тариф по более низкой стоимости. Так, ипотечные заёмщики, у которых заканчивается срок действия полиса по программе «Защищённый заёмщик», могут продлить его по сниженным тарифам: от 15% до 70%», — Ирина Корсакова, исполнительный директор СберСтрахования жизни.

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