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Иркутяне ищут работу через друзей и коллег

На помощь своего окружения в трудоустройстве чаще рассчитывает молодежь. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

40% иркутян считают, что реальную помощь в трудоустройстве им могут оказать друзья и знакомые. 28% полагаются на коллег. По 14% – на родителей и однокурсников. Каждый десятый считает возможным содействие руководства. Еще 10% – разнообразных родственников (исключая родителей), 8% – одноклассников. 43% опрошенных предпочитают рассчитывать только на свои силы.

Молодежь до 24 лет склонна прибегать к помощи практически любых представителей своего окружения чаще тех, кто старше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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