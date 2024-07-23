«Всё, что дешево, не ценят». Олег Причко – о росте энергопотребления, тарифах и мегастройках

В Иркутской области самая дешевая электроэнергия в стране. Однако, как говорит Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+), у этой медали – две стороны: «С одной стороны, это всегда было преимуществом региона, с другой – всё, что дешево, разбрасывается без счета, хотя электроэнергия – это очень ценный ресурс». О том, зачем экономить дешевую электроэнергию, о причинах лавинообразного роста энергопотребления, о новых мегастройках, которые дадут региону возможность развиваться, о газификации, майнинге и кадровой политике компании Олег Причко рассказал в прямом эфире телекомпании «АИСТ». Мы записали главные цитаты.

Олег Причко.

Фото: Андрей Фёдоров

Ставка на молодежь

Лето – время приемной кампании в вузах и ссузах. Олег Причко, как никто другой, понимает важность этого момента – выбора профессионального пути – для абитуриентов. Сам он получил два инженерных образования в иркутском Политехе, а также бизнес-образование – MBA при Российской экономической академии имени Плеханова. Сегодня Олег управляет компанией, в которой трудятся почти 20 тысяч человек. По его словам, Байкальская энергетическая компания – серьезный работодатель, готовый вкладываться в молодежь.

– Мы активно сотрудничаем с Иркутским научно-исследовательским техническим институтом, который готовит кадры для нашей компании. Я сам окончил этот вуз дважды, и сейчас в моём родном Политехе идёт приемная кампания. Молодежь подает документы, проявляет интерес к техническим специальностям, – рассказал Олег Причко. – Нынешние выпускники начинают свою путь в качестве молодых специалистов, а через несколько лет наши ряды пополнят сегодняшние абитуриенты. У нас в компании работают 20 тысяч сотрудников – это очень серьезная цифра, это рабочие места, это большая ответственность. Напомню, Байкальская энергетическая компания появилась при формировании так называемого теплового дивизиона в группе компаний Эн+. В нее вошли 11 тепловых электрических станций, почти 2 тыс. км тепловых сетей, Иркутская энергосбытовая компания, которая занимается реализацией продукции и взаимодействует с нашими покупателями плюс ряд дочерних предприятий.

Потребление растёт

Во время прямого эфира Олег Причко обратил особое внимание телезрителей на проблему стремительного роста энергопотребления, который энергетики уже не первый год фиксируют в Иркутской области. По словам Олега, темпы роста превышают среднероссийские показатели практически в два раза. Он объяснил, почему это происходит.

– Одна из причин – ввод новых производств. Это и Тайшетский алюминиевый завод, и Тайшетская анодная фабрика, и новый завод группы Илим в Усть-Илимске. Идет развитие реального сектора экономики, и мы это поддерживаем. Тревожит вторая причина – увеличение потребления электроэнергии населением. Жителей в Иркутской области больше не становится, однако со второй половины 2021 года по текущее время потребление в домохозяйствах выросло на треть – на 2,5 млрд кВт ч.

По мнению Олега Причко, это происходит, во-первых, из-за «серого» майнинга, во-вторых – из-за роста индивидуальной застройки.

– Из-за отсутствия каких-то иных решений все предпочитают обогреваться электричеством. И это оказывает довольно серьезное влияние на энергосистему Иркутской области. Сегодня потребление в регионе составляет 65 млрд кВт часов в год. Это очень и очень много.

Олег Причко напомнил также, что тариф для населения в нашем регионе субсидированный, то есть компенсацию расходов на электроэнергию населением выплачивают реальный сектор экономики, бюджетные учреждения. Они закладывают в свою себестоимость эту величину перекрестного субсидирования. В итоге – с учетом налогов и рентабельности – потребитель в дальнейшем вынужден покупать услугу или товар значительно дороже.

Далеко не все жители региона понимают это. Как и то, что наши ГЭС вырабатывают электроэнергию далеко не только для жителей Иркутской области.

– Многие ошибочно считают, что электростанция обеспечивает своей выработкой тех потребителей, которые находятся непосредственно рядом с ней. На самом деле, в России действует единая энергетическая система. Как пчелы несут мед в один улей, а дальше его уже распределяют по потребностям, так и все генерирующие объекты, в том числе и наши ГЭС, всю свою выработку отдают в единую сеть. И затем идет перераспределение всем потребителям, которым достается выработка всех без исключения электростанций пропорционально его доле потребления. Потребление в Иркутской области сегодня растет очень быстрыми темпами – быстрее, чем в средней полосе России.

Дешёвое не ценится

По мнению Олега Причко, дешёвая электроэнергия в Иркутской области привела к расточительству. Об энергосбережении задумываются лишь немногие. Вопрос, который задала одна из телезрительниц время прямого эфира, подтвердил эту мысль. «В Иркутской области самая дешёвая электроэнергия, хотелось бы понять, зачем её надо экономить?» – спросила женщина.

– Все, что дешево, не ценится, разбрасывается без счета, – ответил Олег Причко. – На самом деле, электроэнергия – очень дорогой ресурс. А такое пренебрежительное отношение привело к быстрому исчерпанию мощностей. Еще совсем недавно мы гордились тем, что в нашем регионе много свободных мощностей. А сегодня пришли к тому, что необходимо строительство новых энергомощностей, чтобы область продолжала развиваться. Мы строим новые генерирующие объекты, серьёзно обсуждаем развитие электросетевого хозяйства, потому уже не хватает ни того, ни другого.

Как напомнил Олег Причко, сейчас на федеральном и региональном уровнях активно обсуждается вопрос нормы потребления. В Иркутской области она составляет 25 тыс. кВт•ч в месяц. Много это или мало? По статистике, 80% домохозяйств укладываются в 500 кВт ч в месяц, 17-18% – в 1,7 тыс. кВт ч в месяц (в среднем по году). Оставшиеся 2-3% – превышают норму.

– У меня частный дом 180 «квадратов» плюс гараж, то есть больше 200 кв. м отапливается от электрического котла, – поделился Олег личным опытом. – За почти 15 лет потребление ни разу не превышало 6000 кВт/ч в месяц. Несколько лет назад из-за аномально холодной зимы было максимальное потребление – 5,6 тыс. кВт часов. Поэтому людям, которые жалуются, что им не хватает на дом площадью 100 «квадратов» выделенной нормы, нужно отнестись более внимательно к системе отопления, к утеплению дома.

Возмущённые ценой

Еще одна зрительница, дозвонившаяся в прямой эфир, возмутилась действующими тарифами: «Почему всё так дорого?». Олег Причко напомнил, что в Иркутской области низкий, по сравнению с другими регионами, тариф. Более того, счета за электроэнергию у многих в Приангарье не больше, чем расходы на мобильную связь или интернет.

– Мы посмотрели аналитику: стало интересно, как соотносятся затраты среднестатистической семьи на мобильную связь и интернет с затратами на электрическую энергию. Оказалось, что за телефон и интернет люди тратят в несколько раз больше. Но я ни разу не слышал ни одного упоминания о том, как дорого стоит сотовая связь, услуги провайдеров, – сказал Олег Причко. – Законодательно закреплено, что для обеспечения надежности и качества энергоснабжения мы можем привлекать те ресурсы, которые получили в виде тарифной выручки. Если сравнить наши тарифы с тарифами в среднем по Сибири, то у нашей компании возможности для ремонтов на 40% меньше, чем у коллег-энергетиков из других регионов. Тем не менее, мы полностью контролируем ситуацию, наше оборудование работает с наивысшей надежностью. Нам удается это делать благодаря квалификации и профессиональному ответственному отношению нашего персонала к своей работе.

«Серые» майнеры «лезут в карман»

Затронул в прямом эфире Олег Причко и тему борьбы с «серыми» майнерами. Они, в отличие от «белых», которые присоединяются к промышленным сетям и платят по коммерческим тарифам, оказывают значительное влияние на процесс электроснабжения других потребителей.

– «Серые» майнеры ставят свои машинки на балконах, в квартирах, в банях, на чердаках и пользуются бытовыми распределительными сетями, которые не рассчитаны на постоянную загрузку. Поэтому происходят перегрузы бытовых сетей и центров питания. Кроме того, «серые» майнеры необоснованно дешево оплачивают то, что стоит значительно дороже. Получается, что они цинично «залезают в карман» других потребителей, которые доплачивают разницу. Напомню, перекрестное субсидирование в настоящее время составляет уже более 8 млрд рублей в год. А территориальные сетевые организации недополучают плату за передачу по тому тарифному решению, которое должно было быть у них. В итоге – меньше инвестиций в развитие сети, которая сейчас для всех чрезвычайно важна. И налоговых платежей с сумм перекрестного субсидирования бюджетная система недополучает.

Новые мощности – новое развитие

Вопрос расширения производства и новых рабочих местах прозвучал от одного из зрителей эфира. Речь шла об Усолье-Сибирском.

По словам спикера, компания находит возможности и активно инвестирует в строительство новых объектов. Например, в Усолье-Сибирском сейчас идет большая стройка по увеличению мощности ТЭЦ-11 (текущая – 320 МВт). Будет установлено два новых энергоблока суммарной мощностью 460 МВт. В итоге мощность станции увеличится почти в 2,5 раза. Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.

– Увеличение мощности ТЭЦ Усолью просто необходимо, – убежден Олег Причко. – Город сейчас активно развивается, возрождается профильное химическое производство. Планируется строительство федерального центра химии. Строительство и ввод в эксплуатацию двух энергоблоков потребует новых кадров, это порядка 200 рабочих мест: тепловики, электрики, ремонтники – сотрудники с профильным энергетическим образованием, сварщики и многие другие. Так что у Усолья-Сибирского довольно серьезное будущее.

По словам Олега, ввод новых энергоблоков даст городу возможность развиваться на многие годы вперед.

– Новый объект возводится в рамках конкурентного отбора новой генерирующей мощности, который был проведен системным оператором единой энергетической системы России.

Тепловой луч для Иркутска

В Иркутске тоже начата мегастройка. Речь идет об инфраструктурном проекте – тепловом луче в предместье Рабочем, который в результате обеспечит развитие всей этой территории.

– На моей памяти проекта такого масштаба в регионе еще не было, – подчеркнул Олег Причко. – Он позволит создать в городе совершенно новый район, построенный по современным градостроительным нормам, комфортный для проживания, со всей инфраструктурой, в том числе дорожной.

Кроме того, в этом районе улучшится экология: закроются больше десятка существующих муниципальных котельных, работающих на угле и мазуте, а это снижение выбросов на 1,3 тыс. тонн в год.

– По нормативам строительство должно занимать 42 месяца, но учитывая сроки, которые были заданы федеральным центром и региональной властью, мы взяли на себя обязательства построить этот объект за 28 месяцев. Мы очень благодарны горожанам. Я не слышал ни одного возмущения в наш адрес, все с пониманием относятся, и нам это очень помогает выдерживать тот напряженный график, который мы взяли.

Газификация нужна, вопрос – в сроках

Большие надежды энергетики возлагают на приход газа в Иркутскую область. Олег Причко отметил, что это вопрос стратегический. Он уверен, что многие задачи, которые федеральный центр ставит перед регионом, просто не смогут реализоваться без газификации.

– Переход с угля на газ очень упрощает саму технологию тепловой генерации. То есть мы полностью уходим от необходимости перевозки твердого топлива, а это почти 14 млн. тонн в год. Нам не нужно будет больше поддерживать запасы угля на складах, бульдозерный парк и многое другое, что связано с приготовлением и подачей топлива, потому что уголь не сразу попадает в котлоагрегаты ТЭЦ. Не будет золоотвалов, выбросов. Экология улучшится.

Олег напомнил, что уже на протяжении ряда лет вопрос газификации обсуждается руководством Иркутской области и Газпромом при участии федеральных министерств энергетики и природных ресурсов.

– Пока эти переговоры не завершены, и понимания, когда состоится газификация Иркутской области, ни у кого нет. Но я испытываю определенный оптимизм, потому что рабочую группу со стороны региона возглавляет лично губернатор области Игорь Кобзев, который систематически встречается с руководством Газпрома, ставит эти вопросы перед министерствами. Безусловно, в составе команды нашего губернатора мы будем добиваться скорейшего решения этой задачи.

Хорошее настроение для всех

Во время прямого эфира Олег Причко ответил не только на вопросы, касающиеся основной деятельности Байкальской энергетической компании. Он затронул и вопросы социальной ответственности бизнеса.

12-14 июля в Иркутске прошел семейный фестиваль культуры «Энергия+» с участием Гоши Куценко, Татьяны Толстой, Виктории Исаковой, Алексея Чадова и других знаменитостей. Масштабное мероприятие, организованное энергохолдингом Эн+, основателем которого является предприниматель и общественный деятель Олег Дерипаска, стало знаковым событием для горожан. Олег Причко объяснил, зачем Эн+ такие проекты.

– Нам нравится дарить хорошее настроение. Всем – горожанам, нашему огромному, дружному коллективу, их семьям. Ведь в нерабочее время наши сотрудники – это тоже горожане. Для этого развиваем городскую среду, проводим различные мероприятия. Фестиваль «Энергия +» – одно из них. Мы пригласили известных актеров, писателей. На набережной, как и в прошлом году, представлены арт-объекты из соломы. Это семейный фестиваль, который пришелся по душе всем – и детям, и взрослым.