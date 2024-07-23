За июнь российские банки выдали 2,36 млн кредитных карт

С общим лимитом 292,68 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении общие объемы одобренных лимитов выросли на 9%, а количество выдач – на 5%. В июне 2023 г. было выдано 2,24 млн карт на 268,17 млрд руб. Средний размер лимита увеличился за год на 3%: со 120 до 124 тыс. руб. При этом по сравнению с результатами мая количество выдач кредитных карт в июне сократилось на 1%, а объемы – на 8%. В мае было выдано 2,39 млн карт с общим лимитом 319,10 млрд руб. Средний лимит по кредитке за месяц сократился на 7%: со 133 тыс. руб.

В ТОП-5 регионов по объемам лимитов кредитных карт в июне вошли:

Москва – 167,41 тыс. карт с лимитом 27,41 млрд руб.,

Московская обл. – 133,37 тыс. карт на 19,89 млрд руб.,

Санкт-Петербург – 91,48 тыс. карт на 13,26 млрд руб.,

Краснодарский край – 86,69 тыс. карт на 11,85 млрд руб.,

Свердловская обл. – 70,47 тыс. карт на 7,87 млрд руб.

В подавляющем большинстве регионов РФ количество выдач кредитных карт в июне по сравнению с результатами мая сократилось.

По сравнению с результатами мая средний размер лимита по выданным в июне кредитным картам в регионах в основном вырос. Максимальный прирост отмечается в Якутии: +36%, с 132 до 180 тыс. руб. Снижение среднего лимита по карте отмечается всего в 9 регионах, наибольшее – в Москве: -29%, с 229 до 164 тыс. руб.

Самые крупные средние лимиты по картам в мае были одобрены жителям Чукотского АО – 228 тыс. руб., Камчатского края – 197 тыс. руб., Якутии – 180 тыс. руб., Сахалинской обл. – 173 тыс. руб. и Магаданской обл. – 166 тыс. руб.

«Снижение количества выданных новых кредитных карт в июне 2024 г. обусловлено несколькими факторами. Во-первых, немаловажную роль сыграл календарь. В этом году июнь – один из самых коротких месяцев: только 19 рабочих дней, к примеру, в июле их будет 23. Этот факт искусственно сокращает объем новых кредитов, относимых к июню. Во-вторых, сыграл роль традиционный сезонный спад, связанный с началом поры отпусков. И в-третьих, с начала 2024 г. продолжают действовать жесткие макропруденциальные лимиты Банка России, направленные на ограничение роста закредитованности населения. На этом фоне складывается картина, при которой проникновение кредитных карт на рынке кредитования выглядит постепенно достигающим максимума, чувствуется насыщение рынка. Заемщики, которым с учётом долговой нагрузки ещё можно выдать карту, уже имеют одну, а то и несколько карт в кошельке и больше в них не нуждаются. А тем, чья кредитная нагрузка на пределе, выдавать карты не позволяют регуляторные требования, или же в качестве компромисса кредиторам приходится существенно срезать размеры кредитования, что объясняет тренд на снижение среднего лимита», – Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного кредитного бюро.