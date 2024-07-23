Центробанк опубликовал систему расчета курса доллара и евро после введения санкций против Мосбиржи

Курс будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на методологию ЦБ.

При этом ЦБ не стал включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций. Регулятор решил отсечь крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона. В частности, согласно формуле, нижние и верхние значения сделок с долларом и евро учитываться не будут.

Экстремальными курсами ЦБ предлагает считать нижний 25%-ный персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5.

То есть если нижний 25%-ный курс составит 90 руб./$, а верхний 75%-ный – 95 руб./$, то минимально учитываемой границей будет считаться 82,5 руб./$, пояснил аналитик одного из крупных банков. Как пояснил «Ведомостям» близкий к одному из крупнейших банков собеседник, такой механизм требуется для снижения рисков манипуляций – например, в случае если два или более игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиально повлияет на официальный курс.

После отбора значений из среднего диапазона Банк России проведет их «взвешивание» – уже с учетом величины транзакции. Из этого принципа следует, что сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие.

Напомним, что ЦБ РФ с 20 июля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 88,0206 руб.; 1 евро – 96,0371 руб.; 10 китайских юаней – 120,3350 руб.

Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1452 р. (0,17%). Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0647 р. (0,07%). Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1080 р. (0,09%).