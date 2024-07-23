«Ждём появления льготных ипотечных программ от предприятий»

Это может стать конкурентным преимуществом в условиях кадрового голода.
Льготные ипотечные программы серьёзно исказили рынки, заявил глава «Сбера» Герман Греф на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. По его мнению, после отмены с 1 июля затянувшейся программы господдержки на восстановление равновесия на рынках потребуется «пару лет». Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев мнение Грефа поддержал и подчеркнул, что отмена льготных программ так или иначе ожидалась многими экспертами. На Байкальском саммите РГУД он рассказал, какие новые программы придут на смену льготной ипотеке.
– Мы долгое время жили в условиях очень высокого уровня льготной поддержки ипотечных программ, но бесконечно такая ситуация не могла продолжаться, – заявил Рушан Сахбиев. – Уверен, льготные программы не исчезнут, новые будут появляться, но они будут более точечными и адресными. Например, они могут быть направлены на развитие малых городов, там, где необходимо обеспечить прирост жилищного строительства. Это могут быть дальневосточные регионы или Сибирь.
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Глава Байкальского Сбербанка не исключает появления совместных программ банков и застройщиков, однако он отметил, что при покупке жилья в ипотеку важна не только ставка по кредиту, но и стоимость самой недвижимости. Если баланс доходности и интересов всех участников рынка будет соблюдён, то такие программы будут предлагаться.
Еще больший интерес, по мнению Рушана Сахбиева, могут представлять ипотечные программы от предприятий.
– Рынок труда на сегодняшний день характеризуется очень низким уровнем безработицы и подбор квалифицированного персонала – серьёзная проблема для многих предприятий. Поэтому предоставление хороших условий по ипотеке для своих сотрудников может быть конкурентным преимуществом в борьбе за кадры. Я думаю, такие программы будут появляться уже в ближайшее время. Пока действовала государственная льготная ипотека, необходимости в них не было, – резюмировал Рушан Сахбиев.