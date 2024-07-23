«Ждём появления льготных ипотечных программ от предприятий»

Это может стать конкурентным преимуществом в условиях кадрового голода.

Льготные ипотечные программы серьёзно исказили рынки, заявил глава «Сбера» Герман Греф на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. По его мнению, после отмены с 1 июля затянувшейся программы господдержки на восстановление равновесия на рынках потребуется «пару лет». Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев мнение Грефа поддержал и подчеркнул, что отмена льготных программ так или иначе ожидалась многими экспертами. На Байкальском саммите РГУД он рассказал, какие новые программы придут на смену льготной ипотеке.

– Мы долгое время жили в условиях очень высокого уровня льготной поддержки ипотечных программ, но бесконечно такая ситуация не могла продолжаться, – заявил Рушан Сахбиев. – Уверен, льготные программы не исчезнут, новые будут появляться, но они будут более точечными и адресными. Например, они могут быть направлены на развитие малых городов, там, где необходимо обеспечить прирост жилищного строительства. Это могут быть дальневосточные регионы или Сибирь.

Глава Байкальского Сбербанка не исключает появления совместных программ банков и застройщиков, однако он отметил, что при покупке жилья в ипотеку важна не только ставка по кредиту, но и стоимость самой недвижимости. Если баланс доходности и интересов всех участников рынка будет соблюдён, то такие программы будут предлагаться.

Еще больший интерес, по мнению Рушана Сахбиева, могут представлять ипотечные программы от предприятий.

– Рынок труда на сегодняшний день характеризуется очень низким уровнем безработицы и подбор квалифицированного персонала – серьёзная проблема для многих предприятий. Поэтому предоставление хороших условий по ипотеке для своих сотрудников может быть конкурентным преимуществом в борьбе за кадры. Я думаю, такие программы будут появляться уже в ближайшее время. Пока действовала государственная льготная ипотека, необходимости в них не было, – резюмировал Рушан Сахбиев.