«В отличие от девелоперов власти не могут поставить стройку “на паузу”»

Елена Бодрова – о трёх глобальных вызовах, стоящих перед строительной отраслью.

Сейчас хороший момент для регионов, чтобы с помощью выстроенной инвестиционной политики, налоговых преференций, привлечь институциональных инвесторов для решения важных задач городского развития, уверена вице-президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова.

На сегодняшний день перед застройщиками и девелоперами стоит три глобальных вызова. Первый – стоимость заемных средств. Высокая ключевая ставка мешает развиваться не только рынку недвижимости, но и другим сферам экономики.

«Поэтому мы возлагаем большие надежды на Центробанк и на то, что всё-таки ставка в обозримом будущем будет скорректирована», – комментирует Елена Бодрова.

Второй вызов, который ставит запуск новых девелоперских проектов на паузу, – это завершение льготной ипотеки. Есть небольшой плюс в том, что оно совпало с летним периодом, когда активность покупателей традиционно замирает. Тем не менее, застройщики ищут различные инструменты для снижения бремени на покупателя.Елена Бодрова считает, что запуск новых проектов будет откладываться. Однако не видно рисков того, что компании не смогут выполнять свои обязательства по текущим объектам, что появятся обманутые дольщики.

«Отрасль достаточно стабильна, за период льготный ипотеки компании набрали хороший земельный банк и готовы регулировать объемы ввода и объемы продаж», – указывает она.

И третий вызов - это налоговая реформа. Регионам сегодня дана возможность снижать налоговое бремя для значимых проектов, и те субъекты РФ, которые грамотно выстроят свою политику, смогут за счет налогового регулирования – льгот, возврата налогов, – привлечь необходимые инвестиции под решение важных региональных задач, в том числе для городского развития, для строительства инфраструктуры, полагает эксперт.

Запрос населения на хорошую недвижимость для жизни, работы, отдыха, на появление новых комфортных общественных пространств никуда не делся. Как и показатели регионального развития, которые контролируют на федеральном уровне. Власти в отличие от девелоперов не могут позволить себе приостановиться.

«И это дает нам надежду, что рынок быстро трансформируется и найдет новые точки роста, – замечает вице-президент РГУД. – На саммите в Иркутске присутствовали институциональные инвесторы, готовые вкладываться в очень крупные инфраструктурные проекты на уровне субъектов РФ. И я уверена, что по итогам мы увидим интересные коллаборации, которые выльются в реализованные проекты».