Число несовершеннолетних самозанятых выросло в 1,5 раза

До 146 тыс. человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

С каждым годом число молодых самозанятых увеличивается. В 2023 году количество работающих на себя в возрасте до 18 лет составило 146 тыс., сообщили в ФНС. По сравнению с 2022-м число таких работников увеличилось на 54%, добавили в службе. Впрочем, годом ранее рост был еще более внушительным – практически вдвое.

В целом же за все время действия налогового режима работающие на себя зарегистрировали более 3,6 трлн рублей доходов, а сумма среднего чека составила 1830 рублей, поделились цифрами в ФНС. Общее количество самозанятых превысило 10 млн. Ранее власти продлили условия действия этого налогового режима до 2028-го.

До того, как был принят законопроект о самозанятых (в 2019 году), молодые люди также подрабатывали – нянями, сиделками, репетиторами – но вели свою деятельность неофициально, отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Сейчас среди популярных сфер – онлайн-услуги на цифровых платформах, торговля на маркетплейсах, творческие профессии, дизайн, SMM, контент-маркетинг, репетиторство, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что чаще всего предприниматели платят самозанятым за строительство и ремонт, а в числе самых необычных специалистов − пар-мастера, концертмейстеры, эвалюаторы и грумеры. Средний чек одного платежа за услуги этих редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч руб.

По данным ВТБ, среди самых популярных услуг самозанятых – строительные и ремонтные работы, на них приходится четверть всех переводов. Часто предприниматели приобретают у них различные товары собственного производства (21% транзакций) и арендуют недвижимость (7%). Кроме того, компании привлекают водителей (9%), бухгалтеров и юристов (5%).