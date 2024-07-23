Завершился четвёртый поток обучения по программе АТБ PLUG-IN

18 июля во Владивостоке состоялась финальная защита командного выпускного проекта участников четвертого потока программы дополнительного профессионального образования АТБ PLUG-IN. Программа реализуется Азиатско-Тихоокеанским банком совместно с Дальневосточным федеральным университетом для подготовки программистов и системных аналитиков. В июне 2024 года центру обучения АТБ PLUG-IN исполнилось два года.

Перед студентами потока стояла задача самостоятельно разработать фронт-офисную банковскую систему подбора предложений по депозитным продуктам для клиентов-физических лиц. Молодые специалисты прошли трёхмесячное бесплатное обучение у ведущих преподавателей университета и экспертов банка, в ходе которого изучали теоретические и прикладные аспекты программирования и трудились над созданием эффективного решения, отвечающего поставленной задаче.

Результатом работы стало полностью функциональное веб-приложение с бэкенд API, которое в будущем можно будет встроить в банковскую ИТ-систему. Также был реализован инструмент аналитики, который поможет менеджерам отслеживать тренды и прогнозировать спрос потребителя. В работе над приложением приняли участие студенты, специализирующиеся на системном анализе, фронт- и бэкенд-разработке.

«АТБ PLUG-IN дает талантливым начинающим ИТ-специалистам возможность получить дополнительную квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке, что несомненно станет преимуществом на рынке труда. Обучение на курсе проходит в сверхинтенсивном формате под постоянным контролем опытных преподавателей и кураторов. Благодаря такому постоянному наставничеству студенты в короткие сроки получают знания, достаточные для создания готового высокотехнологичного продукта», – рассказал Руслан Хисматуллин, куратор IT-блока в Азиатско-Тихоокеанском банке.

«Сегодня почти все сферы бизнеса и общества подвергаются цифровой трансформации. В банковской сфере этот процесс очень стремительный, цифровые услуги постоянно модернизируются, и в связи с этим растет потребность в ИТ-специалистах, понимающих специфику банковского сектора. Наш проект позволяет учащимся на начальном этапе их профессионального пути получить релевантные навыки, которые они смогут сразу применять на практике или создавать собственные продукты и стартапы», - отметил советник председателя правления АТБ Марат Муллагалиев.

«Учебный процесс в АТБ PLUG-IN построен таким образом, что разбор кейсов и решение задач требуют от ребят командной работы и коммуникации. Благодаря этому студенты развивают также и soft skills: навыки управления проектами и тайм-менеджмента. Эти компетенции будут полезны, если наши выпускники решат в будущем развиваться не только в техническом, но и в управленческом направлении», — поделилась руководитель проекта Екатерина Акинина.

«Развитие человеческого потенциала - ключ к успеху банка в будущем, поэтому обучение в данном контексте рассматривается как инвестиция, а не как затраты. В АТБ PLUG-IN мы адаптируем специалистов к включению в рабочий процесс, помогаем сделать первые шаги на профессиональном поприще, всячески поддерживаем на пути к высоким результатам. Такая культура обучения и достижений формирует атмосферу, где ценится профессиональное развитие, и мотивирует в будущем постоянно улучшать свои навыки», - рассказал HR-директор АТБ Вадим Коровин.

АТБ PLUG-IN был отмечен несколькими наградами в области образования, информационных технологий и социальных проектов. Программа получила премию Digital Leaders Award в номинации «Проект года» в категории «Программы обучения цифровым навыкам», звание «Лучший проект по подготовке кадров» в рамках ежегодного форума «Развитие регионов. Лучшее для России» и победила в номинации «За вклад в развитие образования» в рамках Форума «Эффективное образование».

Подробнее об АТБ PLUG-IN можно узнать на сайте проекта и в социальных сетях Вконтакте и Telegram.