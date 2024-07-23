АТБ запускает «Мультирешение» при кредитовании корпоративных клиентов

Азиатско-Тихоокеанский банк в рамках экспресс-кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запустил опцию «Мультирешение». Она позволяет в течение 15 минут в рамках одной заявки получить сразу несколько вариантов кредитных решений. Клиенту останется лишь выбрать самый интересный для него вариант.

«Мультирешение» работает для экспресс-кредитов до 5 млн рублей. Клиенту нужно оставить заявку на сайте АТБ. Банк несколько минут формирует решение, после чего в личном кабинете клиента в течение 15 минут появятся несколько возможных предложений по кредитованию бизнеса. Кредиты доступны по ставке от 18,5% сроком до 36 месяцев.

Получить более подробную информацию по «Мультирешению» можно на странице услуги, у персонального менеджера или по телефону 8-800-775-80-80.