Альфа-Банк стал официальным партнером «Спартака»

Альфа-Банк и Футбольный Клуб «Спартак-Москва» подписали партнерское соглашение о сотрудничестве, согласно которому крупнейший частный банк становится официальным партнером самой титулованной спортивной команды.

Церемония подписания соглашения состоялась 18 июля на стадионе «ЛУКОЙЛ АРЕНА». Подписи под документом поставили Заместитель Председателя Правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков и генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

В рамках партнерства болельщики с картами Альфа-Банка смогут приобретать билеты на матчи любимой команды в банковском приложении с большим кэшбэком, а также совершать покупки в магазине футбольного клуба и на фудкортах стадиона с суперкэшбэком до 40%. Также планируется выпуск специальной серии банковских карт Альфа-Банка для болельщиков «Спартака».

Кроме того, Альфа-Банк откроет VIP-лаундж (Alfa Only Lounge) на «Лукойл Арене» с изысканной кухней, безупречным сервисом и лучшим видом на игровое поле. Это принципиально новый подход к просмотрам матчей и сервису для болельщиков.

«Сотрудничество с Футбольным Клубом «Спартак-Москва» — это важная часть развития спортивной стратегии банка. Мы уже поддерживаем Союз Биатлонистов России, Медийную футбольную лигу, Всероссийскую Федерацию Художественной Гимнастики, Российскую Федерацию Серфинга и Федерацию велосипедного спорта России. Стать партнером самой популярной спортивной команды страны и поддержка футбола – логичное продолжение данной стратегии и важная веха в развитии российского спорта», — поделился Владимир Воейков, Заместитель Председателя Правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Мы рады, что с сегодняшнего дня самый популярный футбольный клуб России и крупнейший частный банк страны объединяют усилия. Альфа-Банк уже 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Здорово, что теперь у миллионов наших болельщиков есть возможность получить больше привилегий от Альфа-Банка», — рассказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.