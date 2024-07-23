Альфа-Банк открыл пляж Alfa Only в Сочи

Альфа-Банк открыл пляж премиального сервиса Alfa Only в лучшем пляжном клубе России Flava Beach Club. Он расположен на берегу Черного моря, на обновленной набережной «Ривьера» в Сочи.

Flava Beach Club — это просторная зона площадью 2 тысячи квадратных метров с комфортабельной пляжной полосой и субтропической зеленью. Жемчужина Flava Beach Club — зеркальная инсталляция с досками для серфа от Alfa Only.

В центре клуба находится 37-метровый бассейн под открытым небом, а рядом с ним — 260 шезлонгов с фирменными полотенцами Alfa Only.

«Для нас стало трендом создавать уникальные пространства в летнее время и делать это на высшем уровне. Пляж Alfa Only — яркий тому пример. Это место, где каждый может насладиться суперсервисом и качественным отдыхом у моря. В прошлом году мы успешно реализовали сезонный проект на пляже в Бодруме. В этом — мы расширили географию популярных для отдыха направлений и предложили исключительный сервис клиентам Alfa Only и закрытого делового сообщества — А-Клуба», — поделилась Алина Назарова, руководитель А-Клуба.

Из Москвы на пляж привезли 5-метровую чёрную уточку — символ А-Клуба. С этой уточкой можно не только сделать стильное фото, но и охладиться, так как она наполняется холодным воздухом.

Для гостей пляжа разработаны особое меню и барная карта: можно попробовать приветственный коктейль или десерты с жемчужинами и мармеладными уточками.

Отдохнуть на пляже Alfa Only в Сочи можно будет до конца октября.