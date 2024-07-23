Энергетики подготовили более 3 тыс. разъяснений на запросы жителей Иркутской области в соцсетях

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) за год работы информационного сопровождения приняли и обработали более 3 тысячи сообщений жителей региона – подписчиков популярных пабликов и аккаунтов органов власти. Направление работы по взаимодействию с интернет-ресурсами позволяет давать оперативные разъяснения потребителям – клиентам компании. Большинство обращений касались вопросов отсутствия и качества электро- и теплоснабжения, технического присоединения к электросетям и увеличения мощности, взаиморасчетов. Специалисты «Иркутскэнергосбыта» дают разъяснения по всем обращениям.

Аккаунт «Иркутскэнергосбыт – обратная связь» помогает компании выстроить единую схему работы с потребителями для своевременного реагирования на запросы в интернет-пространстве, информировать пользователей в социальных медиа по вопросам зоны ответственности компании. Необходимость расширить взаимодействие с жителями возникла с учетом развития социальных медиа, а также с появлением новых каналов связи с жителями органов власти. Сегодня в аккаунты официальных страниц в соц.сетях и мессенджеров главы региона и мэров территорий ежедневно поступают сотни обращений от жителей, в том числе по вопросам ЖКХ.

– Сегодня социальные сети – это важный ресурс обратной связи с населением. Мы стараемся идти в ногу со временем и применять в работе современные технологии. Одна из задач выстроить открытый диалог с клиентами в комфортной для них среде, чтобы они могли получить максимальную информацию оперативно и с минимумом временных затрат, то есть не тратить ресурс на посещение офисов. При подготовке разъяснений в соцсетях операторы адресно подскажут как поступить в той или иной ситуации, сориентируют какие действия надо предпринять для разрешения ситуации конкретного клиента, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Клиенты компании – пользователи социальных сетей всегда могут обратиться за консультацией к энергетикам напрямую. В Иркутской области для удобства жителей созданы несколько сообществ в популярных социальных сетях:

Аккаунт «Иркутскэнергосбыт»:

Аккаунт «Свет38» – оперативная информация о работе электрических сетей на территории Иркутской области, отключениях электрической энергии в регионе и другая полезная для клиентов информация.

Аккаунт «Оператор тепловых сетей Иркутска» - полезная информация о теплоснабжении в Иркутске