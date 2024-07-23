Новости

Байкальский саммит РГУД
«Ждём появления льготных ипотечных программ от предприятий»
«В отличие от девелоперов власти не могут поставить стройку “на паузу”»
Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов начал работу в Иркутске
Все материалы сюжета

«Повышение ставки до 18% – наиболее вероятный сценарий» – эксперты ББР Брокер

"Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля 2024 до 18% — наиболее вероятный сценарий", - сказал РБК начальник отдела аналитического управления ББР Брокер Никита Капустин:

– Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля 2024 до 18% наиболее вероятный сценарий, открывающий широкое спектр решений для участников рынка.

В базовом сценарии мы рассматриваем 18% ставку как уже фактически заложенную в рынок. Все крупные инвестиционные компании после повышения ставки до 16% отказались от рассмотрения сценария снижения ключевой ставки к концу года. Оптимизм участников рынка, который подкреплялся ожиданиями снижения ставки и отражался в росте рынка, резко сменился на пессимизм. Неверная оценка участниками рынка сценария ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, привела к необходимости серьезного сокращения позиций в ОФЗ, которая к тому же усиливается выходом с рынка дружественных нерезидентов в связи с риском попадания под вторичные санкции. 

В своих сценариях мы рассматриваем, что ЦБ РФ продолжит повышение ключевой ставки. Основной вопрос заключается в том, как это он будет делать. Будет ли это постепенное повышение или ЦБ выберет стратегию «решительных действий». 

Поэтому наиболее интересным для инвесторов будет осеннее заседание ЦБ РФ, поскольку вопрос с трансграничными платежами по-прежнему остается открытым, а инфляционные процессы мы полагаем будут усиливаться. 

В качестве стресс сценария мы рассматриваем, что ЦБ может ужесточить риторику и установить ключевую ставку на уровне в 20%. Для рынка облигаций это может послужить сигналом к возвращению к историческим минимумам.

Читайте также:

Деловую активность малого бизнеса ограничивают кадровый голод и высокие процентные ставки
22 июля 2024
Российская алюминиевая промышленность нашла новую нишу в Китае
18 июля 2024

Для кризисного сценария мы рассматриваем ситуацию маловероятную, но возможную. В случае значительного повышения инфляции и ухудшения экономических показателей ЦБ может повысить ставку до 22%. По нашему мнению, это может привести к серьезной просадке на рынке облигаций и акций, если ожидания на повышение в следующем году будут закладываться в риторике ЦБ. 

В том случае, если ЦБ все-таки решится установить ставку в 22%, но при этом ожидания на дальнейшее повышения ставки будут отсутствовать, то это может послужить хорошим сигналом для роста рынка, т.к. резкое повышение ключевой ставки обычно это временная мера со стороны ЦБ и срок ее удержания обычно ограничивается месяце", - считает главный аналитик ББР Брокер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе 2024":
Все материалы сюжета (806)


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес