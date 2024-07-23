Дальневосточный банк – в лидерах рейтинга самых выгодных ипотечных программ на вторичном рынке

Ипотека Дальневосточного банка заняла 3 место в рейтинге лучших ипотечных программ на вторичное жилье в июле 2024 г., сообщает сервис Выберу.ру.
Аналитики изучили условия ипотечных программ на «вторичку» банков из ТОП-50 по размерам розничных кредитных портфелей. При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как:
- размер процентной ставки;
- сумма ежемесячных платежей;
- полная стоимость кредита;
- размер первоначального взноса;
- условия ипотечного страхования;
- способы понижения ставки,
- правила использования материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.
Предложение Дальневосточного банка оказалось в числе самых выгодных.
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«Ипотека остается одним из основных способов приобретения собственного жилья или улучшения жилищных условий для многих, – отмечает начальник управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк» Ирина Олесик. – Ориентируясь на потребности заемщиков, мы предлагаем возможность снижения ставки за счет использования дополнительных сервисов и услуг».
Ознакомиться с ипотечными программами Дальневосточного банка можно на сайте.