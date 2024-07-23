Дальневосточный банк – в ТОП-5 самых выгодных программ дальневосточной ипотеки

По итогам июля 2024 года Дальневосточный банк занял 4 место в рейтинге банков – участников госпрограммы. Рейтинг, представленный финансовым маркетплейсом выберу.ру, опирается на такие критерии, как:

- процентная ставка;

- размер ежемесячного платежа;

- величина первоначального взноса;

- лимит кредитования;

- условия ипотечного страхования;

- способы снижения ставки.

Кроме того, на позицию в рейтинге влияли надежность банка, его значимость на финансовом рынке страны.

Дальневосточная ипотека – часть льготной ипотечной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Она дает возможность оформить кредит по льготной ставке отдельным категориям заемщиков на приобретение недвижимости стоимостью до 9 млн рублей в Дальневосточном федеральном округе. Узнать подробные условия кредитования по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» и другим можно на сайте банка.