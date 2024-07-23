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Краткосрочные вклады Дальневосточного банка – в ТОП-10 самых выгодных

Дальневосточный банк вошел в первую десятку рейтинга вкладов до 90 дней по наибольшей доходности в июне 2024 г., сообщает сервис brobank.ru. Рейтинг опирается на средний уровень максимальных ставок, предусмотренных по общедоступным продуктам.  

Вклады на короткий период пользуются устойчивым спросом в Дальневосточном банке. Они помогают приумножить сбережения за небольшой срок или накопить на определенную покупку. Подобрать вклад с оптимальным сроком и высокой доходностью можно на сайте.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2Vfnxx184St

/ Сибирское Информационное Агентство /
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