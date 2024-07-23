Ещё 2 предприятия Иркутской области присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Байкальский электромонтажный завод и компания «ППМ-Иркутск» стали новыми участниками национального проекта «Производительность труда» в Иркутской области. С их появлением количество предприятий, участвующих в нацпроекте в нашем регионе, выросло до 76.

Байкальский электромонтажный завод выпускает блочно-модульные здания: передвижные комплектные трансформаторные подстанции и блок-бокс электроснабжения, жилые блок-модули, офисные и складские блок-модули, пожарные блок-боксы и маслосклады. Второе направление деятельности БЭМЗ — производство металлоконструкций различного назначения: пандусов, балок, стоек, пространственных конструкций для электрических подстанций.

Компания «ППМ-Иркутск» занимается производством и поставкой предызолированных пенополимерминеральной изоляцией трубопроводов. Продукция завода применяется в энергосистемах Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края, Хабаровского края, Амурской области, Сахалинской области, Новосибирской области. Помимо цехов изоляции, в структуре производства есть цех по производству фасонных деталей трубопроводов и металлических изделий – неподвижные и скользящие опоры, тройники, секторные отводы, сильфонные компенсационные устройства, вышки и эстакады.

«Изначально нацпроект должен был закончиться в 2024 году. Однако Правительство РФ намерено продлить его ещё на шесть лет. Это поможет ещё большему числу предприятий Иркутской области получить бесплатную государственную поддержку для оптимизации производственных процессов. А в модернизации производственных мощностей финансовую поддержку готов оказать Фонд развития промышленности», — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Оператором реализации нацпроекта в Иркутской области является Региональный центр компетенций. Команды специалистов предприятий-участников проходят обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов РЦК, чтобы совместно проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.