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Закон о майнинге криптовалют может принять в ближайшие дни Госдума

Он стоит на повестке 23 июля. Об этом «Ведомостям» рассказал депутат партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

Депутат рассчитывает, что документ полностью примут до окончания весенней сессии – пакет поправок ко второму чтению уже практически сформирован. По словам близкого к Госдуме собеседника, законопроект могут принять полностью до конца недели.

Продвижение законопроекта ускорило заявление Путина о необходимости урегулировать эту сферу. По оценкам Минэнерго, в России на майнинг криптовалют расходуется 16 млрд кВт•ч ежегодно. Президент России заявил, что майнинг криптовалют может привести к энергодефициту в отдельных регионах, это уже наблюдается в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

Энергокризис прямо сейчас наблюдается и на юге России, где происходят веерные отключения электроэнергии. Хотя «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) публично начал предупреждать о дефиците генерации на юге еще в 2020 году, вопрос о строительстве новых мощностей вынесли на обсуждение только весной 2024 года, сама стройка займёт не менее четырёх лет.

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Решение о строительстве в Иркутской области уже принято. Для покрытия дефицита мощности и энергии в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири планируют построить три блока электростанций совокупной мощностью до 690 МВт. Общий объем инвестиций в проект составит до 331 млрд рублей. Соглашение об этом заключили на Петербургском экономическом форуме. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Кобзев и заместитель генерального директора – директора Центра перспективного развития Эн+ Илья Бриллиантов. По словам Игоря Кобзева, на юге региона наблюдается постоянный рост энергопотребления, кроме того, растет и инвестиционная активность бизнеса, поэтому развитие энергогенерации – один из приоритетных вопросов в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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