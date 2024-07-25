«Инфляция не позволит застройщикам снижать цены»

Влияние отмены льготной ипотеки на рынок жилья в полной мере станет понятно через 2-3 месяца, считает гендиректор «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко. Лучше других себя будут чувствовать компании, ориентированные на семейные форматы, со взвешенным продуктовым подходом и адекватными программами лояльности.

В целом строительная отрасль подготовилась к отмене льготной ипотеки: есть запасы на счетах эскроу, есть наработки по внутренним программам лояльности для покупателей, считает Екатерина Прядко.

«Наша компания совместно с банками подготовила и готова представить рынку целый ряд программ: это и объявленное уже Минстроем РФ продление, пусть и с изменением условий, семейной ипотеки, и внутренние предложения, вроде субсидирования ставки, рассрочки», – пояснила она.

К тому же компания «ГРАНДСТРОЙ» всегда были нацелена на покупателя, которые приобретает жилье для собственного проживания, так что у нее выше возможности пройти период неопределенности на рынки более плавно, нежели девелоперам, делающим ставку на жилье как инвестицию.

Уязвимым местом строительной отрасли остается длинный производственный цикл – те проекты, что компании задумали сегодня, полностью будут реализованы только лет через пять. Это не позволяет быстро реагировать на резкие изменения рынка, признает эксперт.

«Поэтому приходится двигаться маленькими шажками, – добавляет она. – Разбивать проекты на пусковые комплексы, вводить их по очереди, взвешенно подходить к концепции продукта».

На фоне пересмотра льготной ипотеки серьезным вызовом становится инфляция – строители столкнулись с быстрым ростом цен на строительные материалы и удорожанием рабочей силы. Этот тренд сохранится и в следующем строительном сезоне, и не позволит застройщикам снижать цены, вопреки ожиданиям потребителей.