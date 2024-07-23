ИНК набирает корпоративную группу студентов в Усть-Кутском промышленном техникуме

Иркутская нефтяная компания (ИНК) ведет набор студентов по профессии «слесарь КИПиА» в корпоративную группу в Усть-Кутском промышленном техникуме.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В рамках программы участники смогут освоить дополнительную специальность и пройти оплачиваемую производственную практику на Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте. На протяжении учебы молодые люди будут получать стипендию от ИНК. По завершении образовательной программы выпускники будут трудоустроены на предприятие со статусом «молодой специалист».

Набор ведется без вступительных экзаменов. Заявки на обучение принимаются до 25 августа 2024 года. Для иногородних студентов предоставляется общежитие. Контакты для справок по набору в корпоративные группы: +7-914-950-68-90, +7 (39565) 5-80-41, gbpou.ukpt@mail.ru.

Корпоративная группа ИНК в Усть-Куте на базе Усть-Кутского промышленного колледжа действует с 2023 года. Также в компании студентам адресована программа «Вуз-завод», которая подразумевает получение практических знаний на промышленных объектах одновременно с учебой, оплачиваемая производственная практика и стажировки в офисе. Также для школьников действуют профильные ИНК-Классы в Усть-Куте и образовательный проект «Академия ИНК». Молодые специалисты пользуются поддержкой наставников и специальными программами адаптации на рабочем месте.