1,47 млн руб. – средний размер автокредита в июне

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,0% (в мае 2024 года – 1,41 млн руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в июне 2024 года вырос на 5,3% (в июне 2023 года – 1,39 млн руб.).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в июне 2024 года отмечен в:

Москве (1,95 млн руб.),

Московской обл. (1,71 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,70 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,64 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,56 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Самарская обл. (+10,8%),

Ставропольский край (+8,1%),

Саратовская обл. (+7,6%),

Республика Дагестан (+6,7%),

Ленинградская обл. (+6,7%).

Единственным регионом из топ-30, в котором было отмечено снижение среднего размера автокредита, оказалась Омская область (-2,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек автокредита в июне вырос на 0,1% и 2,1% соответственно.

«В последние два месяца средний размер автокредита немного отыграл падение данного показателя в начале года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов. Стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 миллиона рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,40 – 1,47 миллиона рублей. Во многом это было обусловлено скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьютеров и автопроизводителей. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».