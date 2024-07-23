Предприниматели Усть-Илимска узнали, как развить свой бизнес

В Усть-Илимске проходит форум предпринимателей «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации». Организаторами мероприятия выступили Сбер и центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания и администрации города. Участниками стали более 80 предпринимателей.

В рамках мероприятия выступили предприниматели из Иркутска и Усть-Илимска с реальными историями успеха, состоялись дискуссии на темы «Про бизнес: здесь и сейчас» и «Про бизнес будущего в г. Усть-Илимске», а также презентация готовых решений, сервисов для развития бизнеса и мер поддержки и практикум для предпринимателей.

Сбер представил интерактивные локации. Так, участники узнали о том, как пользоваться умной камерой для домашнего осмотра и передачи видео и изображений врачу и о том, как нейросети помогают в создании изображений, текстов и музыки.

«Форум в Усть-Илимске стал площадкой, где действующие предприниматели и те, кто только собираются ими стать, смогли заявить о себе, научиться у экспертов и воспользоваться возможностями системы поддержки предпринимательских проектов от Сбера. Представители регионального бизнеса поделились вдохновляющими историями успеха и дали советы, как преодолеть трудности на пути к развитию», – Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для гостей форума Центр «Мой бизнес» организовал выставку региональных франшиз.

«Основная цель Центра «Мой бизнес» – помочь действующим предпринимателям региона расти и развиваться, расширять свое дело, а тем, кто только думает о бизнесе – дать все необходимые инструменты для его создания. Для достижения этой цели мы организовали на форуме ярмарку франшиз. Каждая из них с уже готовым, упакованным брендом, прописанными бизнес-процессами и маркетинговой стратегией. Любую из них можно в течение короткого времени запустить в Усть-Илимске. Уверены, что бизнес-сообществу города по итогам форума будет дан новый вектор развития, а количество предпринимателей увеличится», – Диляра Окладникова, директор центра «Мой бизнес».