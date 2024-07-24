На волне популярности. Иркутяне – о сапбординге

Водные виды спорта и отдыха в Иркутске этим летом – на волне популярности. Фестиваль «Алые паруса», регаты, любительские турниры по сапбордингу, соревнования по виндсерфингу и вейкбордингу… Всё больше местных жителей стремятся «поймать волну». Портал SIA.RU решил узнать подробнее о водных увлечениях иркутян. Сегодня мы поговорим о сапбординге. Как этот вид отдыха помогает знакомиться с природой родного края? Трудно ли управлять сапом? Нужна ли особая подготовка? Куда лучше отправиться на первый сплав? И какая сумма потребуется на необходимое оборудование? Об этом – в нашем материале.

Фото: Ольга Рослякова

Изначально сапбординг зародился на Гавайских островах. Местные жители придумали его, чтобы удобнее перемещаться по воде, вставая на доски и отталкиваясь специальным веслом. Со временем этот вид активного отдыха распространился по всему миру и в начале 2010-х годов добрался до России. Сейчас он пользуется огромной популярностью в российских регионах, в том числе и в Приангарье, где есть большое количество подходящих водоемов: заливов, рек, озер.

От страха – к экстремальному сплаву

Екатерина Меркурьева, руководитель компании «Стройцентр-Новые технологии», пришла к сапбордингу не сразу. Она давно с интересом наблюдала за людьми, катающимися на сапах, но считала, что этот вид спорта не для нее: слишком сложно, дорого и страшно. Однако прошлым летом во Владивостоке все изменилось.

«Я увидела, как на сапах катаются абсолютно все: дети, молодежь, взрослые. Они встречают на них рассветы, провожают закаты, плавают с тюленями. Это было настолько захватывающе, что, когда мой приятель предложил мне взять его сап и попробовать совершить заплыв, я согласилась», – вспоминает Екатерина.

Сначала доску она использовала больше как матрас: ныряла с нее, загорала на ней. Но постепенно Екатерина начала осваивать технику гребли. По возвращении в Иркутск у нее появилось свободное время и деньги, чтобы приобрести свою собственную доску. С тех пор сапбординг стал настоящей страстью Екатерины.

По словам нашей собеседницы, этот вид активности привлекает ее сразу по нескольким причинам. Во-первых, вода сама по себе успокаивает и поднимает настроение. Во-вторых, для удержания равновесия на доске требуется полная концентрация, что помогает отключиться от стрессов. В-третьих, сапбординг задействует множество мышц, позволяя регулировать нагрузку. И, наконец, это возможность путешествовать, открывать новые места и развивать себя.

Недавно Екатерина поучаствовала в 42-километровом сплаве по реке Белой, ставшем для нее настоящим вызовом из-за отсутствия серьезной физической подготовки. «Было очень непросто. Когда я вернулась домой, было ощущение, что у меня болит абсолютно всё и завтра я не встану. Но утром я проснулась как новая, и вечером мы с подругой уже сапили на заливе, вечерние 7 км я даже не заметила», – делится она.

Теперь Екатерина активно рекомендует сапбординг всем, кто хочет попробовать этот вид спорта. Она советует новичкам начинать с простых маршрутов – например, на Якоби или в несложных районах Ангары. «Главное – попробовать и не бояться. Стоять на сапе очень легко, если он правильно подобран. Найдите единомышленников, катайте и получайте удовольствие».

Фото: Екатерина Меркурьева

Знакомство с природой и классные кадры

Менеджер по рекламе Людмила Москалева с детства ведет спортивный образ жизни – у нее даже есть юношеский разряд по баскетболу. Но прежде водная тематика в спорте была ей совершенно чужда. Все изменилось около года назад, когда она впервые отправилась на сплав по реке Иркут вместе со своими друзьями Анастасией и Михаилом Багдасаровыми.

Сейчас Людмила – настоящая любительница сапбординга. Хоть она еще не профессионал и ее опыт ограничивается четырьмя-пятью поездками, этот активный вид отдыха успел ей сильно понравиться. Благодаря сапу, Людмила получила прекрасную возможность исследовать живописные окрестности с воды. Одним из самых ярких ее приключений стал сплав по реке Голоустной в конце мая.

Фото: Людмила Москалёва

«Сплавляясь вдоль берега, я была поражена открывающимися видами, – вспоминает Людмила. – На теневой стороне еще лежали льдины у скал, а на другом берегу – поля подснежников, черемуха цветет. Ароматы невероятные! Это был незабываемый маршрут!»

На этом открытия Людмилы не закончились. В июле назад она побывала на Таловском озерно-болотном комплексе, где видела уникальную для Сибири популяцию белых кувшинок. «Плавать среди этих нежных цветов было и красиво, и познавательно, – делится наша собеседница. – Теперь у меня есть потрясающие фотографии».

Людмила также рекомендует начинающим сапбордистам попробовать свои силы на спокойном и безопасном маршруте – например, сплавиться по Иркуту, на участке от Шаманки до Введенщины. «Это идеальное место для старта, – говорит она. – Достаточно протяженное, чтобы насладиться видами, но при этом безопасное».

И пляж, и лодка, и спортивный снаряд

Десять лет назад, когда в нашем городе только начали появляться сапы, многие активные отдыхающие сомневались в их перспективах в суровых сибирских условиях, рассказывает опытная сапбордистка Ольга Рослякова. «Сезон с теплой водой казался тогда очень коротким», – отмечает она. Но сейчас ситуация изменилась: люди открывают сезон уже в марте и катаются вплоть до октября.

Фото: Ольга Рослякова

По словам Ольги, сапы – это универсальные плавсредства, которые могут использоваться и как индивидуальный пляж, и как лодка, и как спортивный снаряд. «Освоить сап несложно, – делится наша собеседница. – Новички могут сначала кататься сидя или на коленях, а потом, когда освоятся, встать во весь рост. Кому-то это удается с первого раза. Доска довольно устойчива, я падала с нее один раз по глупости, когда затащила на сап крупную лайку, а она спрыгнула».

Фото: Ольга Рослякова

Ольга Рослякова также отмечает, что в последние годы на рынке появились весьма доступные модели сапов стоимостью 10-15 тысяч рублей, что сделало этот вид активного отдыха по карману многим. А для тех, кто хочет попробовать, но не готов сразу покупать доску, есть пункты проката в Солнечном и на Якоби.

Кроме того, существуют компании, организующие на выходных групповые выезды на сапах по Ангаре. «Уже много людей увлеклись этим видом водного спорта», – говорит Ольга. Она советует начинающим присоединиться к тематическим чатам в Telegram, где опытные сапбордисты могут дать полезные советы и пригласить покататься вместе. По ее мнению, лучше осваивать доску сначала на водохранилище, а потом уже выходить на реки.

Вот несколько чатов которые рекомендует Ольга: «Большой чат саперов, созданный в этом году: https://t.me/sup_maniya ; Telegram-канал ребят, организующих путешествия на сапах: https://t.me/travel_snami; чат любителей сап-заплывов, работающий с прошлого года: https://t.me/sup_irkutsk_baikal».

Сапы: арендовать или покупать?

Мы выяснили у наших героинь, является ли сапбординг дорогостоящим увлечением, и какая примерно сумма потребуется на необходимое оборудование. Также они рассказали, в каких случаях лучше отдавать предпочтение аренде доски, а не её приобретению.

«Если вы только начинаете знакомиться с сапбордингом, вполне подойдет доска за 13-16 тысяч рублей. Такие модели идеальны для сплавов, прогулок и отдыха на воде», – советует Екатерина Меркурьева. Есть и более продвинутые варианты, рассчитанные на опытных сапбордистов, их стоимость начинается от 25 тысяч рублей и выше. Как правило, дорогие доски ориентированы уже на спортивные цели, а не просто прогулки.

Для тех, кто не готов сразу вкладывать крупную сумму в новое увлечение, отличной альтернативой может стать аренда. В среднем она обходится в 700 рублей за сутки, что позволяет протестировать различные модели и выбрать оптимальный вариант. «Здесь – полная аналогия с автомобилями, – говорит Екатерина. – И Мерседес, и Жигули выполняют одну и ту же функцию, разница только в комфорте и возможностях владельца».

Выходные с сапом