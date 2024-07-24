Средний размер дисконта на вторичном рынке России составил 6,2%

После окончания массовой льготной ипотеки и изменения условий «Семейной ипотеки» интерес клиентов к вторичной недвижимости усилился. По оценкам экспертов Домклик, в июле по сравнению со вторым кварталом 2024 года доля рынка готового жилья в количестве заявок выросла с 70% до 85%.

В Аналитическом центре Домклик рассказали, насколько распространены скидки на вторичном рынке и какой дисконт предлагают собственники при продаже жилья. Эксперты рассмотрели динамику изменения величины торга за прошедший год.

Данные показали, что в июне 2024 года порядка трети (32,5%) собственников, которые вели продажу через сайт Домклик, снизили стоимость квартиры в процессе заключения сделки.

В то же время во всех крупнейших регионах скидки в процессе продажи готовых квартир распространены значительно шире. Так, наибольший процент квартир, реализованных через витрину Домклик с дисконтом, отмечается в Челябинской области (55,3%), Нижегородской области (55%) и Краснодарском крае (52%).

Реже всего дисконт предоставляется в Республике Татарстан (39,8%), Красноярском крае (40,8%) и Московской области (41,2%).

Согласно данным о приобретенных квартирах через витрину Домклик, средний размер скидки на вторичном рынке РФ в июне составляет 6,2%. То есть сегодня при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 млн руб (медианная стоимость лота, данные Сбера) покупатель может «выторговать», в среднем, около 300 тыс. руб.

Однако в значительной доле мегаполисов разница между конечной ценой квартиры в объявлении и в процессе оформления ипотеки ниже. К регионам, где величина торга относительно мала, прежде всего относятся столичные регионы: Москва (3,5%), Санкт-Петербург (4%) и Московская область (4,2%). Низкие значения скидок также отмечаются в Омской (4,3%) и Свердловской (4,5%) областях.

Аналитики Домклик отметили, что в Москве в июне отмечалось сокращение размера дисконта: за месяц показатель снизился на 0,3 п.п. Эксперты связывают снижение уступчивости продавцов в столице со повышенным спросом на рынке недвижимости: в мае рост количества заявок отмечался не только в сегменте новостроек. Приток заявок на рынке вторичного жилья был зафиксирован по всей стране (+8,1%), однако в столице он проявился особенно.

Самые большие скидки предлагаются в Краснодарском крае (8,9%), Воронежской области (7,9%) и в Республике Татарстан (7,3%). Лидерство Краснодарского края аналитики связывают с традиционно низкой долей вторичного рынка: в мае его доля в общем количестве сделок составила 30%, в июне - 23%. И в отличие от Московского региона значимого притока заявок на вторичном рынке в мае-июне не наблюдалось.

«В последний месяц действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки» разница в ипотечных платежах на первичном и вторичном рынках в наиболее активных регионах, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, составляла порядка 20-30%. Надо полагать, в ближайшее время разрыв будет сокращаться, что впоследствии может привести к нарастанию конкуренции между строящимся и готовым жильем. А значит, размер дисконта может еще увеличиться», – Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Как меняется дисконт

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки в июле 2023 года, величина торга по всей стране и в двух столицах не увеличилась. Напротив, в августе во всех трех случаях отмечается снижение дисконта: по РФ – на 0,2 п.п., по Москве – на 0,3 п.п., по Санкт-Петербургу – на 0,4 п.п. Эксперты Домклик связывают снижение уступчивости продавцов с пиком покупательской активности: после поднятия ставок россияне стремились успеть реализовать ранее одобренные заявки и взять кредит на вторичное жилье на прежних условиях.

По мере исчерпания запаса предодобренной ипотеки спрос на вторичное жилье пошел на спад, и дисконт, в свою очередь, начал расти. Средний дисконт по РФ рос вплоть до мая 2024 года, максимальная отметка составила 6,4%. Между тем в столичных регионах ситуация не столь однозначная.

Москва

Окончание срока реализации предварительно одобренных ипотечных заявок и стремление собственников успеть продать жилье привели к тому, что в сентябре 2023 года величина дисконта резко выросла (до 3,8%). Однако уже к ноябрю – по мере приближения сезонного пика спроса – средний размер скидки вновь пошел на спад (до 3,3%).

В первые месяцы 2024 года спрос на готовое жилье снизился, что привело к дальнейшему росту уступчивости продавцов: в январе величина торга выросла до 3,9%, а к марту – уже до 4,4%. Но, как было сказано выше, к разгару ажиотажа на первичном рынке дисконт снизился до 3,5-3,8%.

Санкт-Петербург

Как и на московском рынке вторичного жилья, в сентябре стремление продавцов удержать покупателей привело к росту величины дисконта (до 3,9%). Далее на протяжении всего IV квартала уровень дисконта планомерно снижался: средний размер скидки колебался в пределах 3,5-3,7%.

В феврале размер скидки снизился до 3,2%. По всей видимости, росту уверенности продавцов способствовали ужесточения в сегменте льготной ипотеки. Аналитики Домклик, отметили, что, действительно, на фоне введенных в конце 2023 года ограничений в условия «Господдержки» в феврале 2024 года был отмечен рост количества сделок на вторичном рынке.

К марту рынок вышел на равновесие после нововведений в сегменте льготной ипотеки, и спрос на вторичное жилье продолжил снижение. Как итог, величина торга увеличилась до 3,7-3,8%. Но в преддверии пика покупательской активности (май 2024 года), когда спрос начал расти во всех сегментах, размер скидок вновь снизился до 3%.