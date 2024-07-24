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59 приусадебных участков подтоплено в Иркутской области

Ситуация наблюдается в 6 районах региона.

«На территории 6 районов региона остаются подтопленными низменные участки местности. На утро было подтоплено 59 приусадебных участков в СНТ «Ясная поляна» Ангарского городского округа. Увеличения по приусадебным участкам нет», – сказано в Telegram-канале губернатора Игоря Кобзева.

На заседании КЧС принято решение сократить сброс воды Иркутского гидроузла до 1600 кубометров в секунду. По мнению специалистов, это должно повлиять на улучшение и стабилизацию текущей ситуации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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