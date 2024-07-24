Какие фильмы и сериалы смотрели иркутяне в этом году?

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали кинопредпочтения жителей Иркутской области в первой половине 2024 года, выяснили, как изменились вкусы зрителей, и рассказали о самых популярных фильмах и сериалах.

Жители Иркутской области стали чаще смотреть кино: время просмотра контента на KION в регионе увеличилось на 18% за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Аналитики связывают этот тренд с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это, в свою очередь, повысило интерес к просмотру контента на стриминговых платформах.

Наибольшей популярностью у иркутян пользовались детские и семейные фильмы, драмы и детективы, а самым любимым актером стал Роман Маякин.

Пятерка самых популярных сериалов выглядит так:

Детектив «Чёрное солнце» (Россия, 18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым

«Сергий против нечисти» (Россия, 18+) — уникальная франшиза приключения борца с темными силами с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях

«Банда "ЗИГ ЗАГ"» (Россия, 16+) — остросюжетный детектив с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой

«Вернуть любой ценой» (Россия, 18+) — мелодрама о любви и сохранении человечности в нечеловеческих условиях с Сергеем Пускепалисом, Юлией Александровой, и Антоном Батыревым

Обаятельная комедия «Чебурашка» (Россия, 6+)

В целом, среди россиян самым популярным жанром первого полугодия 2024 года стала комедия. Также жители страны стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства – по итогам первого квартала 2024 года смотрящие оригинальный контент KION зрители выросли на более чем 55%.