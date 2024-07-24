Аренда жилья к концу года подорожает в два раза

Желающие взять ипотеку будут ждать более выгодных условий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на основателя компании по комплексному ремонту жилых помещений Smarthome Альбину Сакаеву.

«К концу текущего года стоимость аренды жилья может вырасти в два раза по сравнению с июнем. Основными причинами станут отмена льготной ипотеки, рост стоимости стройматериалов и рост ключевой ставки ЦБ. Соответственно, мы будем наблюдать и рост ипотечных ставок, минимум до 24%», – сказала представитель рынка.

Отложенный спрос логично приведет к росту спроса на аренду жилья. Данная тенденция начала ярко проявлять уже в начале июля.

Ранее стало известно, что средняя стоимость краткосрочной аренды квартир на лето в России составила 4,9 тыс. руб. в сутки, увеличившись на 20% год к году, посчитали в «Суточно.ру». Согласно «Островку», средняя стоимость ночи в апартаментах на июнь-август – 5,5 тыс. руб., год к году значение выросло на 15%. В OneTwoTrip увеличение оценивают в 16%, до 5,7 тыс. руб.