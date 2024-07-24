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Обеление майнинга принесет бюджету 50 млрд рублей

Законопроект о регулировании майнинга депутаты планировали рассмотреть в первом чтении 23 июля, но его перенесли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Как рассказал первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, документ начнут разбирать уже 24 июля. Он ожидает, что нижняя палата примет его в трех чтениях за оставшиеся полторы недели весенней сессии.

Идея узаконить майнинг и определить четкие правила игры очень актуальна, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, сейчас из-за отсутствия законодательной базы налоги на криптовалютном рынке не декларируются. За счет этого в бюджет недопоступает как минимум 50 млрд рублей доходов в год.

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Предпочтительно ввести налог на прибыль – то есть доходы за вычетом расходов, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его оценке, налогообложение добычи криптовалют будет приносить стране около 50 млрд рублей в год с 2026-го (после того, как инвестиционные проекты начнут вводить в эксплуатацию). С этой оценкой согласился заместитель гендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

Напомним, что энергокризис прямо сейчас наблюдается и на юге России, где происходят веерные отключения электроэнергии.Хотя «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) публично начал предупреждать о дефиците генерации на юге еще в 2020 году, вопрос о строительстве новых мощностей вынесли на обсуждение только весной 2024 года, сама стройка займёт не менее четырёх лет.

Решение о строительстве в Иркутской области уже принято. Для покрытия дефицита мощности и энергии в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири планируют построить три блока электростанций совокупной мощностью до 690 МВт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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