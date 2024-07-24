Аналитики ждут максимальных цен на золото

До 2,5 тыс. долларов за унцию. Об этом пишут «Известия».

Золото на мировом рынке начало ощутимо дорожать с середины февраля, а к середине апреля прибавка составила 20% (400 долларов). В целом с начала года драгметалл вырос в цене на 17,3%, а в июле обновил исторический максимум – котировки превысили 2450 долларов за тройскую унцию.

Разгону цен на драгметалл способствовал ряд факторов: это и геополитическая нестабильность, и торговые войны, и политика Федрезерва США, и слабость валют отдельных стран, и стремление мировых ЦБ диверсифицировать свои валютные резервы. Центробанки активно запасаются слитками.

Аналитики не исключают, что во втором полугодии цена защитного актива может дойти до отметок 2500-2700 долларов за тройскую унцию.

Напомним, что в ходе торгов во вторник индексы обновили годовые минимумы, но под конец основной сессии смогли восстановиться и завершить день ростом. Индекс МосБиржи повысился на 1,08% до 2944,86 п., индекс РТС подрос на 0,53% до 1050,83 п.

В Минфине допускают дальнейшее снижение порога обязательной продажи экспортной выручки, что позволит снизить риск избыточной валютной ликвидности на российском финансовом рынке в условиях пониженного объема импорта.