Недельный средний чек россиян похудел на 9 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 29 неделе (с 15 по 21 июля) размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 840 рублей, что на 9 рублей или 1,1% меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 89 рублей, прибавив тем самым 11,9%.

«Несмотря на общее положительное изменение среднего чека по сравнению с прошлым годом, на прошедшей неделе наблюдается незначительное снижение. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, участвуют сезонные колебания. Середина июля – разгар отпусков, и многие люди уже уехали на заслуженный отдых или планируют это сделать в ближайшее время. Соответственно, покупки в магазинах могут стать менее частыми и менее объемными. Во-вторых, влияет изменение потребительских привычек. Потребители могут стать более осторожными в своих расходах, а также более избирательными, приоритет на премиальные категории товаров все же сохраняется», – резюмируют эксперты.