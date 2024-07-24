У абитуриентов остается два дня, чтобы поступить в Институт энергетики ИРНИТУ на бюджетной основе

Приемная комиссия Иркутского национального исследовательского технического университета получила свыше 1000 заявлений на обучение энергетическим специальностям. Это на 200 заявлений больше, чем в прошлом году.

В соответствии с существующим порядком, вуз принимает заявления на поступление до 25 июля путем личного обращения, посредством направления документов на портал Госуслуг, а также через сайт либо почту. Оригиналы документов принимаются до 3 августа.

На текущий момент уже 93 абитуриента твердо решили стать энергетиками, отметив это направление для себя как высший приоритет. Остальные примут окончательное решение до начала августа. Всего же Институт предлагает 130 бюджетных мест по профилям «Электроэнергетика и электротехника», а также «Теплоэнергетика и теплотехника».

Чтобы помочь выпускникам школ сделать правильный и осознанный выбор, компания Эн+ организовала для них экскурсии на предприятия, где подробно рассказала об особенностях технологического процесса и современных технологиях, внедряемых в жизнь. Кроме этого, каждый сотый абитуриент, отдавший документы в приемную комиссию Института энергетики, получил от холдинга памятный подарок.

Начиная со второго курса студенты могут включиться в Стипендиальную программу от Эн+ и ежемесячно дополнительно получать от 5 до 25 тысяч рублей, поступить в Корпоративный учебно-исследовательский центр с последующим гарантируемым трудоустройством. Кроме того, иногородние студенты-энергетики проживают в одном из самых комфортных общежитий Иркутской области.

Более подробную информацию о поступлении в Иркутске можно узнать на сайте Энергетика+1 https://energetikaplus1.ru/, в Братске - на сайте БрГУ.