РУСАЛ формирует парк роторных печей для переработки алюминиевых ломов

РУСАЛ завершает формирование парка роторных печей, который позволит компании переплавлять алюминиевый лом в промышленных масштабах и использовать его для производства алюминия с низким и ультранизким углеродным следом. Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей.

РУСАЛ завершает формирование парка роторных печей на своих производственных площадках. Пять объектов уже запущены, сейчас ведется монтаж еще двух современных и производительных печей. Проект позволит компании суммарно переплавлять и вовлекать в повторное производство 17 000 тонн потребительского алюминиевого лома в год. Инвестиции в семь печей составили 1,1 млрд рублей.

«Это очередной проект РУСАЛа по рециклингу алюминия. Потребительский лом обладает нулевым углеродным следом, собственная переработка лома и вовлечение его в производство алюминия позволят нам увеличить выпуск продуктов с низким углеродным следом и при этом обеспечивать высочайшее качество по всей производственной цепочке. Спрос на низкоуглеродный металл постоянно растет, так как переработчики алюминия все активнее ищут возможности сокращать карбоновый след собственной продукции», – рассказал Директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Игорь Игнашов.

Роторные печи также будут перерабатывать примерно 40 000 тонн алюминиевых шлаков в год, которые получают в своих производственных процессах алюминиевые заводы и дивизион Downstream (глубокая переработка алюминия в продукцию с высокой добавленной стоимостью) РУСАЛа. Шлаки являются ценным сырьем с высоким содержанием алюминия (около 40%), до появления собственных мощностей РУСАЛ продавал их для переработки сторонним компаниям.

«Роторные печи, которые мы устанавливаем, позволяют максимально эффективно переплавлять алюминиевый лом и извлекать алюминий из шлаков в процессе плавки. Для обеспечения сырьем новых мощностей РУСАЛ планирует заключать с ломозаготовителями в разных федеральных округах долгосрочные соглашения с прозрачным ценообразованием и гарантированными объемами закупок», – рассказал Директор направления «Рециклинг» РУСАЛа Никита Таганович.

РУСАЛ реализует и другие проекты по рециклингу алюминия. Так, Волгоградский алюминиевый завод с 2021 года переплавляет процессинговый лом (отходы переработки алюминия промышленными предприятия), в 2023 году было переработано 1150 тонн металла. Используемая на ВгАЗ стандартная газовая печь предназначена для переплавки чистого металла. Также РУСАЛ выпускает для производителей автокомпонентов первичные сплавы с ультранизким благодаря вовлечению ломов углеродным следом.