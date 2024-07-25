В поиске кадров. Как интернет-реклама помогает находить сотрудников в условиях кадрового голода

Сегодня многие компании сталкиваются с дефицитом кадров, особенно когда речь идет о рабочих специальностях: вахтовиках, курьерах, водителях и пр. «Эти категории сотрудников активно используют интернет для развлечений (социальные сети, знакомства, видео, игры), но редко ищут работу на специализированных сайтах, что делает традиционные методы рекрутинга менее эффективными», – считает директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт Неля Демидович. Эксперт рассказала Газете Дело, какие инструменты интернет-рекламы помогут решить кадровый вопрос быстро и эффективно.

По словам Нели Демидович, чаще всего бизнес подходит к решению кадровой проблемы через размещение вакансий в агрегаторах HeadHunter и Superjob, а также социальных сетях компании. В лучшем случае бизнесмены обращаются в рекрутинговые агентства. Однако эти методы не всегда эффективны и требуют значительных ресурсов.

Одним из наиболее эффективных инструментов для решения проблемы кадрового дефицита, особенно в отраслях с рабочими специальностями, сегодня становится интернет-реклама.

Неля Демидович называет пять ключевых преимуществ этого инструмента:

Гибкий таргетинг – настройки рекламных кампаний на определенные города и области, по полу/возрасту и, например, должностям, что особенно важно для поиска рабочих специальностей. Широкий охват аудитории – возможность показать свое объявление широкой аудитории, что увеличивает шансы на привлечение подходящих кандидатов, которые могут не посещать специализированные HR сайты, но активно используют интернет в других целях. Экономическая эффективность – снижение стоимости привлечения одного кандидата по сравнению с традиционными методами. Скорость и гибкость – возможность быстрого запуска рекламных кампаний и их корректировки в случае изменяющейся потребности в персонале для достижения лучших результатов. Аналитика и оптимизация – использование инструментов аналитики для мониторинга эффективности рекламных кампаний.

«Закрыли потребности, сформировали резерв»

Как Адикт Маркетинг искал вахтовиков через контекстную рекламу в Яндексе

Агентство Адикт Маркетинг регулярно получает запросы на продвижение вакансий через такие рекламные сервисы, как Яндекс Директ и VK-реклама. Неля Демидович поделилась опытом и результатами одного из клиентов.

Клиент: Крупная добывающая компания.

Цель: Набор персонала для работы вахтовым методом.



Этапы работы:

Определение целевых регионов

Совместно с заказчиком определили целевые регионы для показа рекламы, ориентируясь на опыт и аналитику спроса на рынке труда. Это позволило выделить те области, где есть спрос на работу вахтовым методом.

Подготовка рекламных кампаний

Специалисты агентства разработали рекламные объявления для запуска кампании. Основное внимание уделили привлекательности объявлений для соискателей: демонстрация фото реальных людей в процессе работы, отражение комфортного и технически оснащенного рабочего места. Трафик направлялся на раздел сайта компании с актуальными вакансиями.

Настройка и тестирование целей

Перед запуском кампании специалисты агентства определили целевые события и установили цели Яндекс Метрики. Это позволило отслеживать эффективность рекламы и корректировать настройки по мере необходимости.

Сбор семантики

Сотрудники Адикт Маркетинг провели стандартные работы по сбору семантики, включая запросы с конкретными вакансиями, работу вахтовым методом, а также запросы о работе в компании-заказчике, компаниях-конкурентах и компаниях со смежными видами работ, но с релевантными рабочими специальностями.

Запуск и оптимизация

Первоначальные результаты показали, что заявки с поисковой кампании обходятся дороже, чем с рекламы в сетях. Поэтому бюджет был перераспределен в пользу рекламной сети Яндекса (РСЯ), что позволило снизить стоимость заявок.

Результаты:

Снижение стоимости откликов на вакансии. Благодаря перераспределению бюджета в пользу РСЯ, стоимость заявки в конечном счете составила не более 128 рублей.

Успешный набор персонала. Кампания позволила успешно закрыть потребность в вахтовых работниках до конца года и сформировать кадровый резерв для будущих потребностей.

«Интернет-реклама показала свою эффективность как стратегически важный инструмент для привлечения квалифицированных кадров, – говорит Неля Демидович. – В современных условиях, когда традиционные методы рекрутинга не всегда справляются с задачей, интернет-реклама позволяет более широко охватить потенциальных кандидатов».

Команда digital-агентства Ади́кт готова предоставить все необходимые ресурсы и экспертизу для успешного продвижения вакансий и обеспечения потребностей бизнеса в персонале. Оставьте заявку на сайте, и менеджер поможет вам подобрать оптимальный вариант для поиска сотрудников в интернете.

Эффективный найм

Каким отраслям стоит использовать инструменты интернет-рекламы для поиска сотрудников

1. Строительство:

Строители, плотники, каменщики, электрики, сантехники

Прорабы и инженеры-строители

2. Логистика и транспорт:

Водители грузовиков, таксистов, курьеров

Складские работники и грузчики

3. Промышленное производство:

Рабочие на производственных линиях

Операторы машин и оборудования

4. Сельское хозяйство:

Сезонные рабочие для сбора урожая

Операторы сельскохозяйственной техники

5. Гостиничный и ресторанный бизнес:

Официанты, повара, бармены, администраторы

Горничные и работники кухни

6. Торговля и розничные продажи:

Продавцы, кассиры, мерчендайзеры

Работники складов и доставки

7. Обслуживание и ремонт:

Отделочники, плиточники и прочие ремонтные работники

Сантехники и электрики

8. Уборка и клининг:

Уборщики, сотрудники клининговых компаний

Специалисты по чистке и дезинфекции

9. Охрана и безопасность:

Охранники, сотрудники службы безопасности

Контролеры и инспекторы

10. Здравоохранение и социальные услуги:

Врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки

Социальные работники и сиделки

11. Лесное хозяйство:

Лесники и лесозаготовители

Рабочие по уходу за лесом и озеленению

12. Энергетика и коммунальные услуги:

Рабочие на электростанциях, водоканалах, теплосетях

Монтеры и техники по обслуживанию сетей

adictmarketing.ru

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