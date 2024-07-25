В поиске кадров. Как интернет-реклама помогает находить сотрудников в условиях кадрового голода

Сегодня многие компании сталкиваются с дефицитом кадров, особенно когда речь идет о рабочих специальностях: вахтовиках, курьерах, водителях и пр. «Эти категории сотрудников активно используют интернет для развлечений (социальные сети, знакомства, видео, игры), но редко ищут работу на специализированных сайтах, что делает традиционные методы рекрутинга менее эффективными», – считает директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт Неля Демидович. Эксперт рассказала Газете Дело, какие инструменты интернет-рекламы помогут решить кадровый вопрос быстро и эффективно.
По словам Нели Демидович, чаще всего бизнес подходит к решению кадровой проблемы через размещение вакансий в агрегаторах HeadHunter и Superjob, а также социальных сетях компании. В лучшем случае бизнесмены обращаются в рекрутинговые агентства. Однако эти методы не всегда эффективны и требуют значительных ресурсов.
Одним из наиболее эффективных инструментов для решения проблемы кадрового дефицита, особенно в отраслях с рабочими специальностями, сегодня становится интернет-реклама.
Неля Демидович называет пять ключевых преимуществ этого инструмента:
- Гибкий таргетинг – настройки рекламных кампаний на определенные города и области, по полу/возрасту и, например, должностям, что особенно важно для поиска рабочих специальностей.
- Широкий охват аудитории – возможность показать свое объявление широкой аудитории, что увеличивает шансы на привлечение подходящих кандидатов, которые могут не посещать специализированные HR сайты, но активно используют интернет в других целях.
- Экономическая эффективность – снижение стоимости привлечения одного кандидата по сравнению с традиционными методами.
- Скорость и гибкость – возможность быстрого запуска рекламных кампаний и их корректировки в случае изменяющейся потребности в персонале для достижения лучших результатов.
- Аналитика и оптимизация – использование инструментов аналитики для мониторинга эффективности рекламных кампаний.
«Закрыли потребности, сформировали резерв»
Как Адикт Маркетинг искал вахтовиков через контекстную рекламу в Яндексе
Агентство Адикт Маркетинг регулярно получает запросы на продвижение вакансий через такие рекламные сервисы, как Яндекс Директ и VK-реклама. Неля Демидович поделилась опытом и результатами одного из клиентов.
Клиент: Крупная добывающая компания.
Цель: Набор персонала для работы вахтовым методом.
Этапы работы:
- Определение целевых регионов
Совместно с заказчиком определили целевые регионы для показа рекламы, ориентируясь на опыт и аналитику спроса на рынке труда. Это позволило выделить те области, где есть спрос на работу вахтовым методом.
- Подготовка рекламных кампаний
Специалисты агентства разработали рекламные объявления для запуска кампании. Основное внимание уделили привлекательности объявлений для соискателей: демонстрация фото реальных людей в процессе работы, отражение комфортного и технически оснащенного рабочего места. Трафик направлялся на раздел сайта компании с актуальными вакансиями.
- Настройка и тестирование целей
Перед запуском кампании специалисты агентства определили целевые события и установили цели Яндекс Метрики. Это позволило отслеживать эффективность рекламы и корректировать настройки по мере необходимости.
- Сбор семантики
Сотрудники Адикт Маркетинг провели стандартные работы по сбору семантики, включая запросы с конкретными вакансиями, работу вахтовым методом, а также запросы о работе в компании-заказчике, компаниях-конкурентах и компаниях со смежными видами работ, но с релевантными рабочими специальностями.
- Запуск и оптимизация
Первоначальные результаты показали, что заявки с поисковой кампании обходятся дороже, чем с рекламы в сетях. Поэтому бюджет был перераспределен в пользу рекламной сети Яндекса (РСЯ), что позволило снизить стоимость заявок.
Результаты:
- Снижение стоимости откликов на вакансии. Благодаря перераспределению бюджета в пользу РСЯ, стоимость заявки в конечном счете составила не более 128 рублей.
- Успешный набор персонала. Кампания позволила успешно закрыть потребность в вахтовых работниках до конца года и сформировать кадровый резерв для будущих потребностей.
«Интернет-реклама показала свою эффективность как стратегически важный инструмент для привлечения квалифицированных кадров, – говорит Неля Демидович. – В современных условиях, когда традиционные методы рекрутинга не всегда справляются с задачей, интернет-реклама позволяет более широко охватить потенциальных кандидатов».
Команда digital-агентства Ади́кт готова предоставить все необходимые ресурсы и экспертизу для успешного продвижения вакансий и обеспечения потребностей бизнеса в персонале. Оставьте заявку на сайте, и менеджер поможет вам подобрать оптимальный вариант для поиска сотрудников в интернете.
Эффективный найм
Каким отраслям стоит использовать инструменты интернет-рекламы для поиска сотрудников
1. Строительство:
- Строители, плотники, каменщики, электрики, сантехники
- Прорабы и инженеры-строители
2. Логистика и транспорт:
- Водители грузовиков, таксистов, курьеров
- Складские работники и грузчики
3. Промышленное производство:
- Рабочие на производственных линиях
- Операторы машин и оборудования
4. Сельское хозяйство:
- Сезонные рабочие для сбора урожая
- Операторы сельскохозяйственной техники
5. Гостиничный и ресторанный бизнес:
- Официанты, повара, бармены, администраторы
- Горничные и работники кухни
6. Торговля и розничные продажи:
- Продавцы, кассиры, мерчендайзеры
- Работники складов и доставки
7. Обслуживание и ремонт:
- Отделочники, плиточники и прочие ремонтные работники
- Сантехники и электрики
8. Уборка и клининг:
- Уборщики, сотрудники клининговых компаний
- Специалисты по чистке и дезинфекции
9. Охрана и безопасность:
- Охранники, сотрудники службы безопасности
- Контролеры и инспекторы
10. Здравоохранение и социальные услуги:
- Врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки
- Социальные работники и сиделки
11. Лесное хозяйство:
- Лесники и лесозаготовители
- Рабочие по уходу за лесом и озеленению
12. Энергетика и коммунальные услуги:
- Рабочие на электростанциях, водоканалах, теплосетях
- Монтеры и техники по обслуживанию сетей
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