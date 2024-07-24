Трех нелегальных кредиторов обнаружили в Иркутской области с июня 2024 года

С начала лета 2024 года эксперты Банка России выявили три компании, которые вели незаконную деятельность на финансовом рынке и были зарегистрированы в Иркутской области.

Две компании действовали в Иркутске, еще одна – работала в Усть-Илимске и через свою интернет-страницу. Все они незаконно выдавали займы, не имея лицензии регулятора.

«На самом деле, заем в ломбарде или микрокредитной компании может выручить в случае крайней необходимости. Например, когда вам нужно срочно оплатить ремонт автомобиля, а зарплата у вас буквально через пару дней. Но при этом, во-первых, вы должны быть уверены в том, что вовремя сможете погасить долг с процентами, а, во-вторых, нужно убедиться, что компания работает легально. И в случае, если вы не вернете в срок деньги, она будет действовать законными способами. Нелегалы при взыскании долгов могут пользоваться своими методами, которые не предусмотрены законом», – пояснил управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.