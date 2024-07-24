Как жителям Иркутска переквалифицироваться лучше всего

Чаще всего к кардинальным изменениям в карьере готовы специалисты по продажам и закупкам и кладовщики. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Развитие в рамках своей профессии: расширение компетенций и освоение новых направлений

Большинство врачей (82%) и дизайнеров (53%) советуют коллегам в случае переквалификации оставаться в своей профессии, но при этом развиваться и изучать новые специализации. Подобного мнения также придерживаются программисты (каждый второй из них считает лучшим выходом изучение других языков и инструментов разработки), ИТР (45%), юристы (38%) и учителя (31%).

Смежные профессии: расширение горизонтов в рамках знакомой области

Системные администраторы, экономисты, водители, клиентские менеджеры, логисты чаще других считают, что при переквалификации им лучше всего рассматривать варианты смежных специальностей. Например, 47% системных администраторов рекомендуют коллегам оставаться в IT, в частности, изучать программирование. Экономисты полагают, что представителям их профессии лучше всего переквалифицироваться в аналитиков (29%) или бухгалтеров (26%). Бухгалтеры, в свою очередь, интересуются профессией экономиста (20%).

Водители предпочитают присматриваться к позициям машинистов спецтехники (30%). Менеджеры по работе с клиентами советуют переходить в сферу продаж (28%). Логисты – в складское дело (24%). Каждый пятый маркетолог видит возможности переквалификации в аналитика. PR-менеджеры советуют заняться интернет-маркетингом (22%) и SMM (18%). Менеджеры по персоналу рекомендуют присмотреться к сфере охраны труда (17%) либо обучения персонала (15%).

Младший медицинский персонал считает, что в случае переквалификации лучше всего выучиться на косметолога (18%), медицинского лабораторного техника (16%) либо реабилитолога (10%).

Новые горизонты: переход в другую профессиональную сферу

Есть и такие профессии, представители которых советуют своим соратникам в случае квалификации решиться на значительные перемены в карьере. Так, менеджеры по закупкам советуют становиться экономистами (20%) и аналитиками (18%), что ожидаемо, т.к. у зачастую у снабженцев экономическое или финансовое образование. Кладовщики рассматривают рабочие специальности (16%). Менеджеры по продажам видят возможности войти в сферу обучения персонала (13%) или IT (11% – в основном это те, кто продает электронику, системы связи или программное обеспечение).