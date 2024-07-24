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С 1 сентября маркировка фермерской молочной продукции становится обязательной

КФХ и СПК  Иркутской области активно готовятся к старту обязательной маркировки, которая вводится для подтверждения качества  и подлинности продукции, а также с целью отслеживания товара на любом из этапов его производства в России.

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, молочная продукция, произведенная КФХ и СПК и упакованная в индивидуальную потребительскую упаковку, должна быть  обязательно промаркирована специальным кодом.

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– До 1 сентября текущего года у региональных фермерских хозяйств должны быть настроены процессы по заказу и оплате кодов, вводу в оборот и выводу из оборота молочной продукции, а также реализована регистрация в системе маркировки Честный Знак, - отметила Марина Кожарина.

С целью оказания помощи в вопросах организации и внедрения на предприятиях региона процесса маркировки, специалисты регионального минсельхоза  совместно с представителями единого оператора системы маркировки товаров «Оператор-ЦРПТ» посетили четыре фермерских хозяйств Боханского, Братского и Слюданского районов Приангарья и обсудили особенности правил маркировки и шаги их внедрения.

Напомним, что введение обязательной маркировки молочной продукции для фермеров планировалось на 1 декабря 2022 года, но неоднократно переносилось из-за рисков рисков сбоя поставок продукции на внутренний рынок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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