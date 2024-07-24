Проект строительства нового аэропорта в Иркутске включён в стратегию развития СФО до 2035 года

Ранее сообщалось, что аэропорт будет строиться в 2028-2030 годах в деревне Позднякова.

За 2023 год крупные сибирские аэропорты обслужили более 22 миллионов человек, пассажиропоток в СФО возрос на четверть к 2022 году. Помимо аэропорта Толмачёво, который в прошлом году вышел на показатель в 9 миллионов пассажиров, высокую динамику роста пассажиропотока в округе показал аэропорт Иркутска, который обслужил 3,8 миллиона пассажиров, рост на 44. На 22% вырос пассажиропоток в аэропорту города Красноярска, обслужено 3,7 миллиона пассажиров.

Эти результаты подтверждают растущий спрос населения на услуги воздушного транспорта и готовность авиакомпаний развивать маршрутную сеть межрегиональных перевозок, заявил полпред президента в СФО Анатолий Серышев, который участвовал в мероприятиях в рамках рабочей поездки Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Новосибирскую область.

Полпред президента подчеркнул важность поддержки со стороны российского правительства проектов реконструкции аэропортов регионов Сибири.

– В частности, значимыми планами является дальнейшее обновление взлётно-посадочных полос аэропорта Толмачёво, модернизация аэропортов в городах Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк. Кроме того, необходимо строительство аэропортов в городах Иркутск и Омск. Эти и другие авиационные проекты включены в План реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, – сообщил он.

Ранее строительство нового аэропорта в Иркутске оценили в 200 млрд рублей: такие цифры назвали РБК в пресс-службе правительства Приангарья. Стоимость определена на основе предпроектных расчетов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (головное проектное бюро Росавиации, специализирующееся на развитии наземной инфраструктуры), в нее включены дорожные сети и коммуникации, которые нужно будет построить с нуля. Сообщалось, что аэропорт будет строиться в 2028-2030 годах в деревне Позднякова.

Пока строительство нового аэропорта не началось, в Иркутске ведётся строительство временного терминала прилета для внутренних рейсов, который позволит разгрузить действующее здание аэровокзала, оставив в нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Терминал планируют сдать осенью 2024 года.