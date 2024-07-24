10,08 тыс. рублей – средний размер микрозайма в июне

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,08 тыс. рублей, символически увеличившись (на 0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2024 года – 10,06 тыс. руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2024 года вырос более существенно – на 9,8% (в июне 2023 года – 9,18 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2024 года зафиксирован в:

Москве (11,97 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,96 тыс. руб.),

Московской обл. (10,87 тыс. руб.),

Краснодарском крае (10,50 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,40 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма в июне 2024 года продемонстрировали:

Ставропольский край (+2,6%),

Республика Саха (Якутия) (+1,9%),

Оренбургская обл. (+1,7%),

Кемеровская обл. (+1,6%),

Свердловская обл. (+1,4%).

В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в июне, напротив, сократился, в:

Краснодарском крае (-2,7%),

Нижегородской обл. (-2,3%),

Санкт-Петербурге (-1,9%),

Челябинской обл. (-1,6%),

Алтайском крае (-1,3%),

Москве (-1,2%).

«В 2024 году средний чек микрозайма немного вырос, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом с середины прошлого года его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы».