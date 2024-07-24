Минтруд предлагает поднять МРОТ на 16,6% с 2025

Минтруд РФ представил на обсуждение проект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда Антона Котякова.

По его словам, МРОТ предлагается поднять до 22 440 руб., таким образом рост может составить 16,6%. Котяков также пояснил, что с 2024 г. министерство вернулось к установлению этого показателя в соотношении с медианной зарплатой.

– Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 г. минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 руб. Рост составит 16,6%, – пояснил он.