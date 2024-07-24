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Участок дороги размыло в Нижнеудинском районе

Из-за повышения уровня воды, смыло объездную дорогу на 27-м км дороги Нижнеудинск – Боровинок – Чуна.

«В связи с поднятием уровня воды в реке Хингуйка в Нижнеудинском районе прекращено движение транспорта по временному мосту на 27-м км областной дороги Нижнеудинск – Боровинок – Чуна. Этот временный объезд был устроен на период ремонта моста», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Пока транспортное сообщение с населенными пунктами Атагай, Усть-Кадуй, Лесной и Октябрьский возможно дорогой Нижнеудинск – Боровинок – Алзамай. На месте работают специалисты дорожной службы. Ремонт временного моста будет произведен после понижения уровня воды в реке.

На 14:00 наблюдается снижение уровня воды в Иркуте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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